Во Франции до конца лета билеты на поезда будут продавать со скидками

Акцию продлится до 15 июля. Забронировать дешевые билеты можно на любые рейсы Intercity до 31 августа включительно. Это маршруты вокруг Парижа, а также Нант – Лион, Нант – Бордо, Тулуза – Марсель и Бордо – Марсель.

Билеты продают по фиксированной цене – € 19. В обычное время поездка обходится в среднем в € 35. Количество акционных тикетов ограничено – 200 000 на все доступные рейсы.

Если проект сработает хорошо, в следующем году во Франции, возможно, запустят единый проездной по стране – как в Германии.