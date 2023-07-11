11.07.2023, 09:11
Во Франции до конца лета билеты на поезда будут продавать со скидками
ФОТО: | Shutterstock, Song_about_sum
Французские власти решили помочь отдыхающим сэкономить деньги этим летом – билеты на поезда будут продавать со скидками.
Акцию продлится до 15 июля. Забронировать дешевые билеты можно на любые рейсы Intercity до 31 августа включительно. Это маршруты вокруг Парижа, а также Нант – Лион, Нант – Бордо, Тулуза – Марсель и Бордо – Марсель.
Билеты продают по фиксированной цене – € 19. В обычное время поездка обходится в среднем в € 35. Количество акционных тикетов ограничено – 200 000 на все доступные рейсы.
Если проект сработает хорошо, в следующем году во Франции, возможно, запустят единый проездной по стране – как в Германии.