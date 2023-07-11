Ради чего рисковали пассажиры батискафа: захватывающие кадры затонувшего "Титаника"

В одной из прошлых миссий к обломкам „Титаника“ экипаж снял видео из батискафа, показывающее эмоции пассажиров, когда они впервые видят то, что осталось от знаменитого корабля, рассказывает "Моя Планета". Пилот Скотт Гриффит медленно ведет батискаф над морским дном в поисках обломков. „Я вижу затонувшее судно на гидролокаторе“, — вдруг говорит Гриффит.

Затем люди замечают в толще воды ярко раскрашенную плитку, резко контрастирующую с мрачной темнотой океанских глубин — это значит, что обломки кораблекрушения совсем рядом. „Мы заходим. Нос должно быть видно прямо с обзорной площадки. Если вы что-нибудь увидите, дайте мне знать, хорошо?“ — спрашивает Гриффит.

Пассажиры широко улыбаются и выглядывают из иллюминатора, пытаясь рассмотреть „Титаник“ в глубине. „Как близко мы находимся от „Титаника“?“ — спрашивает один из них. „Очень близко. Мы в 10 метрах от носа“, — отвечает пилот, хотя за окном видны только крошечные существа, которых несет течением океана.

Но вот нос корабля уже слабо виден в темноте, и пассажир взволнованно об этом сообщает. „Боже мой, вы сделали это“, — говорит он. Батискаф продолжает ползти к обломкам, и носовая часть становится более заметной. На кадрах видно, как члены экипажа в изумлении смотрят в окно.

Теперь видны огромные масштабы судна, а также его возраст. Разлагающиеся обломки покрыты смесью планктона, водорослей, ракушек и другой живности. „Я не могу поверить, что вижу это в реальности. Он такой огромный“, — удивляется пассажирка, а на ее глаза наворачиваются слезы. „И ты поднимаешься вверх, вверх и вверх, и кажется, что это бесконечно, ведь корабль огромен. Это был плавучий дворец“, — делится впечатлениями другой участник экспедиции.

Батискаф „Титан“ потерял связь с большой землей 18 июня спустя 1 час 45 минут после начала погружения. Спустя три дня противолодочный самолет зафиксировал стук из глубины, но он мог быть вызван не связанными с судном факторами. На следующий день поисковой глубоководный аппарат наткнулся на обломки „Титана“. Характер обнаруженных обломков позволяет заключить, что наиболее вероятной причиной крушения „Титана“ послужила имплозия — мгновенное разрушение прочного корпуса огромным внешним давлением. Все находившиеся на борту погибли мгновенно.