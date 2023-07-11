Этой зимой Join UP! Baltic в сотрудничестве с airBaltic будет летать на Тенерифе из Таллинна, Риги и Вильнюса(1)
Туроператор Join UP! Baltic подписала договор о сотрудничестве с латвийской национальной авиакомпанией airBaltic для выполнения полетов по программе Join UP! на новое зимнее направление Балтики, Тенерифе. Туры туроператора из Риги, Вильнюса и Таллина на Тенерифе начнутся в конце октября и будут проходить два раза в неделю в Литве, Эстонии и один раз в неделю в Латвии.
„Мы очень рады объединить усилия с airBaltic, ведущей авиакомпанией в странах Балтии, чтобы предложить более широкие возможности для путешествий путешественникам в Латвии, Литве и Эстонии. Философия Join UP! заключается не только в том, чтобы следовать спросу, но и создавать тенденции и внедрять новинки на туристическом рынке. Мы предлагаем широкий выбор отелей на Тенерифе — от эконом-класса до эксклюзивного отдыха, для любого типа путешественников: семей с детьми, пар или друзей“, — говорит Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic.
Тенерифе, крупнейший из Канарских островов Испании, является одним из самых популярных туристических направлений для путешественников из Латвии, Литвы и Эстонии, так как зимой здесь гарантирована летняя погода. Следуя спросу, туроператор расширяет предложение зимних направлений, которое в настоящее время включает такие направления, как Египет, Турция и Черногория. „Мы начали свою деятельность на Балтийском рынке в апреле 2022 года. В нашем портфолио самые популярные направления, а также те, в которых у нас есть самый большой опыт и самый сильный продукт. В других странах Join UP! работает с Испанией уже 10 лет, с Египтом также 10 лет, с Турцией 8 лет, с Черногорией с 2012 года“,“, — добавляет Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic.
Томас Рамдал, старший вице-президент по управлению сетью airBaltic: „Партнерство с Join UP! знаменует собой новую веху в нашем стремлении предоставить пассажирам стран Балтии широкий выбор вариантов путешествий. Наш расширенный список зимних направлений, включающий теплый Тенерифе, позволяет нам удовлетворить спрос на зимний отдых, представляя свежие предложения туристической индустрии. Рейсы на Тенерифе в сети airBaltic уже стали популярным выбором среди путешественников. Теперь еще больше людей получат возможность открыть для себя это солнечное и популярное место. Вместе мы стремимся предоставить нашим пассажирам высококачественный сервис и приятные впечатления от путешествия“.
Join UP! Baltic начала свою активную деятельность в странах Балтии в апреле 2022 года и с тех пор обслужила 115 000 клиентов в странах Балтии. Компания предлагает Join UP! Baltic работает под брендом одного из ведущих украинских туроператоров Join UP!™, который имеет 13-летний опыт работы в туризме. Join UP! — частная украинская компания со штаб-квартирой в Киеве. За 13 лет она стала одним из сильнейших туроператоров и ключевых игроков туристического рынка Украины. Бренд Join UP!™ расширяется на другие страны, работая в Украине с 2010 г., Молдове с 2018 г., Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане с 2022 г. Кроме того, в 2023 г. Join UP! начала свою активную деятельность в Польше и Румынии.