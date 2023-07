Этой зимой Join UP! Baltic в сотрудничестве с airBaltic будет летать на Тенерифе из Таллинна, Риги и Вильнюса

Join UP! Baltic начала свою активную деятельность в странах Балтии в апреле 2022 года и с тех пор обслужила 115 000 клиентов в странах Балтии. Компания предлагает Join UP! Baltic работает под брендом одного из ведущих украинских туроператоров Join UP!™, который имеет 13-летний опыт работы в туризме. Join UP! — частная украинская компания со штаб-квартирой в Киеве. За 13 лет она стала одним из сильнейших туроператоров и ключевых игроков туристического рынка Украины. Бренд Join UP!™ расширяется на другие страны, работая в Украине с 2010 г., Молдове с 2018 г., Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане с 2022 г. Кроме того, в 2023 г. Join UP! начала свою активную деятельность в Польше и Румынии.