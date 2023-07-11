Этой зимой Join UP! Baltic в сотрудничестве с airBaltic будет летать на Тенерифе из Таллинна, Риги и Вильнюса

„Мы очень рады объединить усилия с airBaltic, ведущей авиакомпанией в странах Балтии, чтобы предложить более широкие возможности для путешествий путешественникам в Латвии, Литве и Эстонии. Философия Join UP! заключается не только в том, чтобы следовать спросу, но и создавать тенденции и внедрять новинки на туристическом рынке. Мы предлагаем широкий выбор отелей на Тенерифе — от эконом-класса до эксклюзивного отдыха, для любого типа путешественников: семей с детьми, пар или друзей“, — говорит Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic.

Тенерифе, крупнейший из Канарских островов Испании, является одним из самых популярных туристических направлений для путешественников из Латвии, Литвы и Эстонии, так как зимой здесь гарантирована летняя погода. Следуя спросу, туроператор расширяет предложение зимних направлений, которое в настоящее время включает такие направления, как Египет, Турция и Черногория. „Мы начали свою деятельность на Балтийском рынке в апреле 2022 года. В нашем портфолио самые популярные направления, а также те, в которых у нас есть самый большой опыт и самый сильный продукт. В других странах Join UP! работает с Испанией уже 10 лет, с Египтом также 10 лет, с Турцией 8 лет, с Черногорией с 2012 года“,“, — добавляет Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic.