Три часа в дороге подшофе: в Польше водителя Lux Express задержали пьяным за рулем

В ходе выборочной проверки на дороге выяснилось, что водитель пассажирского автобуса Lux Express, направлявшегося из Вильнюса в Варшаву, был пьян.

В разговоре с полицией водитель автобуса утверждал, что в последний раз употреблял алкоголь накануне вечером. До того момента, как его остановили полицейские, он управлял автобусом уже почти три часа.

Пьяный водитель был передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. По данным польских СМИ, ему грозит крупный штраф и лишение свободы до трех лет. Пассажиры продолжили путь со вторым, трезвым водителем.

Коммерческий директор эстонской компании Lux Express Ингмар Роос подтвердил, что автобус следовал из Вильнюса в Варшаву - из литовской столицы он выехал в воскресенье, 9 июля, в 07:10 утра, рейс обслуживала литовская компания Lux Express (Lux Express Lithuania UAB). „В Польше автобус остановили во время планового контроля, в ходе которого у водителя была обнаружена легкая степень опьянения. Задержанный литовский водитель был новичком в компании, с ним расторгнут трудовой договор“, - заявил Роос.

По его словам, после задержания за руль сел второй водитель автобуса (на маршруте Вильнюс-Варшава по очереди ездят два водителя). Литовское отделение Lux Express в оперативном порядке отправила в Польшу еще одного водителя, чтобы рейс прошел согласно установленным правилам управления пассажирским автобусом.

„Крайне прискорбно, что произошла такая ситуация, мы приносим искренние извинения всем пассажирам“, — сказал Роос, добавив, что новость стала для него самого большим шоком.