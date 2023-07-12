Водители Ecolines пассажирке из Эстонии: или ты оплачиваешь за перевес, или вместе со своим чемоданом вылетаешь в окно!(20)
Мать с дочерью возвращались домой в Эстонию из Беларуси. Их поездка была омрачена конфликтом с водителями автобуса. Пострадавшая убеждена, что все началось из-за недопонимания относительно багажа, а после персонал компании-перевозчика и вовсе проявил равнодушие, когда дело коснулось здоровья. По ее мнению, если бы среди пассажиров не было медработника, то, возможно, все закончилось бы гораздо трагичнее. В запутанной истории разбирался RusDelfi.
В начале мая Юлия вместе со своей 58-летней матерью Светланой возвращались домой в Таллинн из Минска. Это был обычный автобусный рейс с двумя пересадками: в Литве и Латвии. Перевозчик – фирма ECOLINES. С собой у женщин было два чемодана. В Минске водитель первого автобуса помог погрузить вещи в багажный отсек. „Все было вежливо и культурно, – отмечает Юлия, – до Литвы доехали без приключений“.