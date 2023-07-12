Водители Ecolines пассажирке из Эстонии: или ты оплачиваешь за перевес, или вместе со своим чемоданом вылетаешь в окно!

В начале мая Юлия вместе со своей 58-летней матерью Светланой возвращались домой в Таллинн из Минска. Это был обычный автобусный рейс с двумя пересадками: в Литве и Латвии. Перевозчик – фирма ECOLINES. С собой у женщин было два чемодана. В Минске водитель первого автобуса помог погрузить вещи в багаж ный отсек. „Все было вежливо и культурно, – отмечает Юлия, – до Литвы доехали без приключений“.

Следующий транспорт задержался, и после часа ожидания наконец подъехал двухэтажный автобус. Юлия рассказывает, что сразу поспешила с чемоданами к багажному отсеку и уточнила у водителей, где лучше их разместить, чтобы они не мешали остальным пассажирам. Женщина вспоминает, что один из водителей тогда поинтересовался о ее материальном благосостоянии. „Я не бедная. Работа есть, все в порядке. Думала, что шутит“, – отвечала Юлия. Следом подоспел второй водитель и начал клеить бирки на чемоданы. „Во рту сигарета. Дым выпускал мне в лицо“, – Юлию с самого начала смутило развязное поведение водителя, однако вслух ничего высказывать не стала.