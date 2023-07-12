Не пропустите! На этих выходных в Причудье пройдет фестиваль ряпушки

Эксперты прогнозируют, что, вероятно, в ближайшие годы промышленный промысел ряпушки на Чудском озере осуществляться больше не будет. Поэтому, если есть желание сохранить в памяти вкус ряпушки, в это воскресенье нужно приехать в Казепяэ.

На проходящем в деревне Казепяэ, что на берегу Чудского озера, V Фестивале ряпушки лучшие шеф-повара, уважающие эту золотую рыбку, продемонстрируют свое мастерство в формате „пробуй на здоровье“ - и все это совершенно бесплатно. На фестивальной площадке выступят известный в Эстонии бельгийский шеф-повар Эммануэль Вилле, шеф-повар ресторана „YliCool“ - Урпо Рейнталь и шеф-повар ресторана „Lendav Laev“ Мартин Лайапеа.

В течение дня музыкальная программа-смешанный хор Serviti, Хенрик Хинрикус и Танель Сакритс (гармоника, мандолина) и, в качестве хедлайнера, ансамбль „Justament“.

На фестивальной площадке открыты пункты продажи лучших причудских поставщиков и производителей продуктов, где помимо ряпушки будет предложено все самое лучшее и вкусное, что делается в Причудье, и все это можно купить и отведать на месте или увезти с собой

На радость детям будут работать мини-зоопарк и катание на пони.

Праздник вкусной еды пройдет 16 июля с 10 до 17 часов на Певческой сцене Касепяэ под руководством артиста Таллиннского Городского театра Марта Тооме.

Входной билет на фестиваль 5 €, детям вход бесплатный Билет дает возможность участвовать во всех мастер-классах и слушать музыкальную программу.

Тот, кого не будет в эту субботу в Казепяэ, точно не может называть себя настоящим рыбным гурманом.

Организаторы фестиваля – НКО „ОБЩИННАЯ КУХНЯ ПРИЧУДЬЯ“», Программа EMKF 2014-2020, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Муствеэская волость, сеть сотрудничества „Еда Причудья“ и сеть кулинарного сотруднчества Йыгевамаа.

Информация о фестивале: https://fb.me/e/185CxI27d