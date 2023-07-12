„И это ресторан мишленовского уровня?!“ Читатель в шоке от того, как изменилось блюдо в ресторане в Ноблесснере

„Очень нравился тартар в Lore Bistroo, поэтому заказывал его уже не один раз“, - пишет читатель. В очередной поход в ресторан он долго не думал и сразу же и заказал его на первое, но когда ему принесли блюдо, то он был неприятно удивлен тем, как оно изменилось.

Как блюдо выглядело ранее:

„Всего неделю назад тартар выглядел совсем по-другому. Вместо топинамбура, орехов и зелени - картошка фри и майонез! И это ресторан мишленовского уровня?! Или что - в список „Мишлена“ попали, значит уже все, с едой можно не париться?“ - возмущается читатель.

Он был еще раз неприятно удивлен, когда получил счет - в нем тартар стоил не 14,50 евро, как раньше, а уже 22 евро. „Такие деньги вот за это? За картошку фри? Могли бы хоть предупредить, что все так поменялось“.

Как блюдо стало выглядеть:

По словам владельца Lore Bistroo Кристьяна Пеяске, все дело в том, что на фото два совершенно разных блюда.

„В первом случае это закуска и цена блюда соответствует закуске. В меню это был тартар из говядины. Это же блюдо (на фото выше - прим. ред.) - беф а ля татар и его размер соответствует основному блюду. Исходя из этого и разная цена - закуска vs основное блюдо“, - поясняет он и добавляет, что беф а ля татар с картошкой фри - классика парижских бистро.

„Нам очень жаль, что данное блюдо гостю не понравилось настолько же, как прошлое. Это давнее горячо любимое блюдо наших клиентов, которое мы вернули в меню специально на это лето“, - поясняет он причину смены меню.