Музейной картой обзавелись уже более 5200 человек

По словам руководителя проекта музейной карты Керт Каск, карта передает большую часть дохода обратно музеям, а выплаты производятся каждые три месяца: „Большая часть полученного дохода идет музеям, чтобы обеспечить сохранение культуры и поддержать небольшие музеи по всей Эстонии. Сумма пропорционально делится между музеями-участниками, причем мы учитываем как количество посещений, так и стоимость билетов“.

Она отметила, что, согласно статистике, ежемесячно музейная карта приводит в музеи страны в среднем 3700 человек. „Мы очень довольны этим результатом. С одной стороны, это свидетельствует о большом интересе жителей Эстонии к культуре, а с другой стороны о том, что музейная карта стимулирует посещение музеев“, - добавила Каск.

Чаще всего владельцы музейных карт посещали Летную гавань, а также Kumu, Эстонский музей под открытым небом, музей Толстой Маргариты и Таллиннскую телебашню. За пределами Таллинна с музейной картой чаще всего посещали ERM, Тартуский художественный музей и Пярнуский музей нового искусства.

Больше всего посещений (527) обладатели музейных карт совершили в Ночь музеев, 20 мая. Самый активный посетитель ходил в музеи более полусотни раз. „Наиболее активный пользователь карты ходил в музеи примерно пять дней в неделю в течение последних трех месяцев, поэтому теоретически поход в музей может стать работой на полную ставку“, - пошутила Каск.

Стоимость музейной карты, или единого эстонского годового билета составляет 59 евро. Карта дает право на неограниченное посещение более 100 музеев и 500 выставок по всей Эстонии. Подавляющее большинство карт приобретают на сайте музейных карт, и только 3% карт покупают на месте. Музейная карта выпускается в цифровом формате. Воспользоваться ей также могут все проживающие в Эстонии или посещающие страну иностранцы.

К музейной карте присоединились музеи практически со всех уездов Эстонии. Узнать, в какие музеи страны позволяет попасть музейная карта, можно на сайте www.muuseumikaart.ee.