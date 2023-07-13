Что выгоднее: путешествие на самолете или на поезде?

Туристический портал Which? сравнил несколько популярных направлений, узнав, смогут ли путешественники сэкономить, если отдадут предпочтение поезду, а не самолету. В ходе анализа выяснилось, что семья из четырех человек сможет сэкономить до 115 евро, а большая семья — до 587 евро.

На каком направлении самая большая экономия?

Эксперты сравнили цены на трех европейских маршрутах: Париж-Вена, Брюссель-Вена и Брюссель-Берлин. Цена самого дешевого отдельного купе сравнивалась со стоимостью самых дешевых билетов на самолет в первую неделю августа.

Линии Париж-Вена и Брюссель-Вена обслуживаются крупнейшей в Европе компанией Nightjet, которая занимается поездами дальнего следования. Если на отдых отправляется два человека, то выгоднее лететь на самолете, а вот семье с двумя или тремя детьми - на поезде.

Линию Брюссель-Берлин обслуживает компания European Sleeper. Билет на поезд выходит немного дороже, чем перелет и ночевка в пункте назначения.

Портал Which? признал, что, хотя по всей Европе открывается все больше новых междугородних железнодорожных маршрутов, билеты на поезд многим до сих пор не по карману. „Наше исследование показало, что одиноким путешественникам и парам придется платить за поезд значительно больше. Однако хорошая новость заключается в том, что семьи и большие группы могут существенно сэкономить, путешествуя поездом“, сказано в исследовании.