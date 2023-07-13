1300 километров побережья, пустыня и горы: страна в Африке, которая никого не оставит равнодушным

Средиземное море



Одними из главных сокровищ Туниса являются его прозрачная и чистая вода, а также великолепные пляжи, притягивающие туристов со всего мира. Средиземноморское побережье, протяженностью около 1300 километров, предлагает своим гостям богатый выбор развлечений.

Пляжный отдых: Тунис известен своими прекрасными песчаными пляжами. Туристы могут расслабиться, позагорать и искупаться в теплых водах таких популярных мест, как Хаммамет, Суса, Сканес и Махдия.

Плавание и дайвинг: Подводный мир Туниса является настоящей кладезью для любителей плавания и дайвинга. В прибрежных городах есть дайвинг-центры и клубы, которые предлагают погружения как для новичков, так и для опытных дайверов. И если вам этого очень захочется, то вы сможете исследовать подводные пещеры, рифы и даже затонувшие корабли, а также повстречаете разноцветных рыб и коралловые рифы.

Водные лыжи: Многие пляжные курорты и прибрежные города Туниса предлагают различные виды активного отдыха на воде, включая водные лыжи и гидроциклы. Посетители могут взять гидроциклы напрокат или присоединиться к организованным экскурсиям для захватывающих поездок по волнам.

Кайтсерфинг: Многие рассматривают Тунис как рай для любителей кайтсерфинга. Особенно известен остров Джерба, считающийся столицей этого захватывающего вида спорта, куда съезжаются как закоренелые покорители волн, так и те, кто только хочет попробовать водные развлечения.

Парусный спорт: Тунисские гавани, включая престижный Порт Ясмин в Хаммамете, приветствуют любителей парусного спорта. Прогулка на парусной лодке или яхте позволит исследовать потрясающее побережье и близлежащие острова в своем собственном темпе.

Прогулки на лодке: Прогулки на лодке доступны по всему побережью начиная от коротких поездок и заканчивая экскурсиями на целый день. Эти поездки часто включают в себя плавание, сноркелинг и осмотр достопримечательностей, в время которого вы увидите скрытые ото всех бухты, морские пещеры и живописную береговую линию.

Пустыня Сахара