Макароны из сверчков: тернистый путь насекомых в итальянское меню

Кроме того, насекомых можно выращивать на существенно меньших территориях, нежели требуется для разведения скота на мясо. С учетом того, что интенсивное животноводство предположительно влияет на глобальные климатические процессы, все больше ученых считают, что насекомые могут сыграть ключевую роль в борьбе с ними.

„Наше производство очень экологично, — с гордостью говорит Иван. — Для одного килограмма сверчкового порошка требуется всего 12 литров воды“, — добавляет он, указывая, что для производства такого же количества белка, допустим, от коров, воды понадобится в тысячи раз больше.

Несмотря на все возражения, даже исходящие от властей предержащих, несколько итальянских производителей вовсю совершенствуют изготовление пасты, пиццы и закусок из сверчков.

Но есть ли шанс, что это отношение поменяется?

„Мы будем противодействовать этому безумию любыми средствами и в любом месте, потому что это приведет к обеднению нашего сельского хозяйства и нашей культуры“, — написал в фейсбуке вице-премьер Маттео Сальвини.

Что ж, на сегодняшний день ни одна страна Европы не сопротивляется поеданию насекомых так страстно, как это делает Италия . Согласно данным глобальной компании по опросам общественного мнения YouGov, эти возражения идут с самого верха: правительство уже предприняло первые шаги, чтобы запретить их использование в приготовлении пиццы и пасты (макаронных изделий).

Для Европы же они по-прежнему сомнительная экзотика, и пока что неясно, изменит ли это обстоятельство недавнее разрешение Евросоюза продавать насекомых, предназначенных в человеческую пищу.

В поедании сверчков, а также муравьев и червей нет ничего удивительного. В Азии, например, их потребляли на протяжении тысячелетий.

Управляющий фермой Иван Альбано открывает контейнер со светло-коричневой мукой, которая вполне годится для приготовления макарон, выпечки хлеба или блинов, а также для изготовления энергетических батончиков и даже для производства высококалорийных напитков для спортсменов.

На этой, крупнейшей в Италии ферме насекомых, около миллиона этих прыгающих прямокрылых ежедневно превращаются в пищевые ингредиенты.

Процесс прост: сверчков замораживают, варят, сушат а потом растирают буквально в муку.

Радоваться им, однако, особо нечему, потому что в самое ближайшее время им предстоит стать едой.

В ресторане под Турином шеф-повар Симоне Лоддо адаптировал свой рецепт свежей пасты, которому почти 1000 лет, под новый ингредиент: тесто теперь на 15% состоит из сверчкового порошка.

От него исходит сильный ореховый запах.

Некоторые посетители категорически отказываются пробовать тальятелле из насекомых, но те, кто отваживается, включая и меня, приятно удивляются их вкусу.

Кроме того, вкусный сверчковый порошок — еще и суперпродукт, богатый витаминами, клетчаткой, минералами и аминокислотами. Например, одна тарелка сверчковых макарон содержит больше железа и магния, чем полноценный говяжий стейк.

Хороший вариант для тех, кто хочет отказаться от мяса или сократить его потребление? Вопрос, как всегда, упирается в цену.

„Если вы захотите купить еду из сверчков, то вам придется раскошелиться, — говорит Иван. — Сверчковая мука — это предмет роскоши. Она стоит около 60 евро за килограмм. Если взять, например, макароны из сверчка, то одна пачка может стоить до восьми евро“.

Это примерно в восемь раз дороже, нежели стандартная упаковка обычных макарон в супермаркете.

На сегодняшний день еда из насекомых остается крайне нишевым продуктом в рационе жителей западных стран, потому что фермеры продают домашнюю птицу и говядину по гораздо более низким ценам

„Мясо, которое я выращиваю, намного дешевле, чем мука из сверчков, и оно очень хорошего качества“, — говорит Клаудио Лаутери, владелец фермы неподалеку от Рима, которой его семья владеет на протяжении четырех поколений.

Дело, по большому счету, не только и не столько в цене, сколько в общественном восприятии.

В Италии быстрыми темпами растет число людей, которые отпраздновали свой столетний юбилей. Считается, что средиземноморская диета — это такой священный грааль здорового образа жизни.

„Итальянцы ели мясо на протяжении веков. В умеренных количествах оно определенно полезно“, — говорит Клаудио.

Он считает, что еда из насекомых может угрожать итальянской кулинарной традиции, которая в своей стране обладает почти сакральным статусом.