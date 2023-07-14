14.07.2023, 09:23
ФОТО | Увлекательный квест по Будапешту: попробуйте найти забавные фигурки, спрятанные в самых неожиданных местах
ФОТО: | Scanpix, Zsolt Czegledi
Если в ближайшем будущем вы собираетесь посетить прекрасный Будапешт, то, помимо главных городских достопримечательностей, обязательно уделите внимание и крошечным фигуркам, спрятанным в самых неожиданных местах.
На данный момент в Будапеште насчитывается 20 таких фигурок. Они могут выглядывать из-за угла дома, притаиться за памятником, качаться в гамаке на перилах моста, висеть под мемориальной табличкой. Главное - найти и разглядеть.
Автор этих необычных фигурок – скульптор Михаил Колодко, которого местные жители прозвали венгерским Бэнкси. Никто никогда не знает, где именно появится новая фигурка, и когда Колодко выкладывает видео или фото очередного персонажа, поклонники отправляются на поиски нового арт-объекта.