ФОТО | Увлекательный квест по Будапешту: попробуйте найти забавные фигурки, спрятанные в самых неожиданных местах

На данный момент в Будапеште насчитывается 20 таких фигурок. Они могут выглядывать из-за угла дома, притаиться за памятником, качаться в гамаке на перилах моста, висеть под мемориальной табличкой. Главное - найти и разглядеть.

Автор этих необычных фигурок – скульптор Михаил Колодко, которого местные жители прозвали венгерским Бэнкси. Никто никогда не знает, где именно появится новая фигурка, и когда Колодко выкладывает видео или фото очередного персонажа, поклонники отправляются на поиски нового арт-объекта.