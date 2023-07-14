Отдых с семьей в Литве и в Испании: разница в ценах на некоторые услуги поразительная

Проживание

Что предлагает литовское взморье?

На Booking.com на 24–30 июля есть 253 вариантов жилья в Паланге. Самая низкая цена – 488 евро. Это апартаменты с одной спальней, в 1,2 км от моря. Если вы хотите быть ближе к морю, то цены начинаются от 500 евро. Если хотите видеть море из окна, придется заплатить 908-2704 евро. Самый дорогой вариант - 6628 евро (за двухэтажные апартаменты).

В гостиницах цены следующие: 2-звездочная 1033 евро, 3-звездочная – 1388-2704, 4-звездочная - 1400-2022 евро, 5-звездочная 2094-3648 евро. Во всех гостиницах семья будет завтракать.

В Ниде на 24–30 июля для семьи с двумя детьми остается всего 11 вариантов. Цены начинаются с 926 евро. Самый дорогой вариант - 3547 евро за апартаменты с тремя спальнями в 1,2 км от центра и 750 м от моря. В Минге можно арендовать домик на воде площадью 20 кв. м за 2600 евро.

Что предлагают испанские курорты?

В Коста-Бланке на 24–30 июля самый дешевый вариант - 400 евро (данные booking.com). Это апартаменты 40 кв. м в Торревьехе. Если вы хотите вариант с бассейном, цены начинаются от 510 евро, с видом на море - от 630 евро.

Если вы хотите жить в Аликанте у пляжа с видом на море - 785 евро на четверых. Если хотите поселиться на яхте в центре Аликанте - от 900 евро. Если хотите снять виллу с бассейном - цены от 1100 евро за неделю. Однако виллы пользуются большой популярностью, поэтому их заказывать надо заранее.

На Майорке жилье дороже. Апартаменты за неделю - 791 евро на четверых, с бассейном - от 1100 евро. На острове немало гостиниц, предлагающих пакеты „все включено“, там цены на четверых начинаются от 1657 евро. Конечно же, во всех гостиницах есть бассейны, детские зоны и прочие достоинства. Вилла обойдется в 1800 евро за неделю.

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