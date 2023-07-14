Отдых с семьей в Литве и в Испании: разница в ценах на некоторые услуги поразительная(15)
Часто говорят, что отдых на курортах Средиземного моря обойдется дешевле, чем в странах Балтии. Давайте сравним, чтобы узнать, так ли это. Возьмем для сравнения: в Литве – Палангу и Ниду, в Испании – Коста-Бланку и Мальорку. Берем семью из 4 человек - двое взрослых и подросшие дети.
Проживание
Что предлагает литовское взморье?
На Booking.com на 24–30 июля есть 253 вариантов жилья в Паланге. Самая низкая цена – 488 евро. Это апартаменты с одной спальней, в 1,2 км от моря. Если вы хотите быть ближе к морю, то цены начинаются от 500 евро. Если хотите видеть море из окна, придется заплатить 908-2704 евро. Самый дорогой вариант - 6628 евро (за двухэтажные апартаменты).
В гостиницах цены следующие: 2-звездочная 1033 евро, 3-звездочная – 1388-2704, 4-звездочная - 1400-2022 евро, 5-звездочная 2094-3648 евро. Во всех гостиницах семья будет завтракать.
В Ниде на 24–30 июля для семьи с двумя детьми остается всего 11 вариантов. Цены начинаются с 926 евро. Самый дорогой вариант - 3547 евро за апартаменты с тремя спальнями в 1,2 км от центра и 750 м от моря. В Минге можно арендовать домик на воде площадью 20 кв. м за 2600 евро.
Что предлагают испанские курорты?
В Коста-Бланке на 24–30 июля самый дешевый вариант - 400 евро (данные booking.com). Это апартаменты 40 кв. м в Торревьехе. Если вы хотите вариант с бассейном, цены начинаются от 510 евро, с видом на море - от 630 евро.
Если вы хотите жить в Аликанте у пляжа с видом на море - 785 евро на четверых. Если хотите поселиться на яхте в центре Аликанте - от 900 евро. Если хотите снять виллу с бассейном - цены от 1100 евро за неделю. Однако виллы пользуются большой популярностью, поэтому их заказывать надо заранее.
На Майорке жилье дороже. Апартаменты за неделю - 791 евро на четверых, с бассейном - от 1100 евро. На острове немало гостиниц, предлагающих пакеты „все включено“, там цены на четверых начинаются от 1657 евро. Конечно же, во всех гостиницах есть бассейны, детские зоны и прочие достоинства. Вилла обойдется в 1800 евро за неделю.
Питание
Обед дня в простом палангском кафе стоит 6,50–7 евро на человека. В хороших - дороже. Ужин на человека без алкогольных напитков обойдется в 25 евро. Котлета „по-киевски“ в обычном кафе стоит 13 евро, шашлык – около 14, бургеры – 13 евро, салат „Цезарь“ – 15 евро, похожие цены и на мидии с картошкой фри, рыбные блюда и жаркое - около 20 евро и больше за порцию, стейки – около 30 и больше. Цеппелины и картофельные блины – 8–9 евро. Холодный борщ стоит 5–6 евро. Цена закусок 5-15 евро. Бокал вина (100 г) около 5 евро, коктейли – от 10 евро.
В самом популярном кафе Ниды Kuršis карбонад стоит 13, холодный борщ 5, суп дня – 4 евро, рыбные блюда 14 евро, цеппелины – 9 евро. В кафе Grill House блюда из свинины и курятины стоят от 14 евро, говядины – от 27. Холодный борщ стоит 6 евро.
В пиццерии Pipirini английский завтрак стоит 13 евро, яйцо по-бенедиктински – 10,5 евро, пиццы – 8, суп дня – 4, холодный борщ – 5 евро.
В заведении Sena sodyba карбонад стоит 10 евро, холодный борщ – 5, цеппелины – 9, филе трески – 12 евро.
В Испании в ресторанах, которые находятся у берега моря, нередко можно найти готовое меню для завтрака, обеда и ужина с блюдами и напитками. Их цены колеблются в пределах 10-25 евро на человека. Тапас стоит от 1,5 евро. Если заказать только вино, к нему закуски приносят бесплатно.
Салаты стоят от 6 евро, бургеры, блюда из курятины – от 9 евро. Блюда из рыбы и морепродуктов 10–16 евро. Омар – 20 евро. Стейки – от 17, баранина – около 15 евро. Пиццы стоят от 8 евро, шаурма – от 5 евро.
Бутылка вина в кафе стоит от 8 евро, в ресторанах подороже – 12 евро. Бокал вина (150 г) стоит от 1,50 евро. Коктейли – от 5 евро. Пиво (пинта) – около 2,50 евро. Свежие морепродукты и рыба - от 10 евро за тарелку. Шарик мороженого – от 1,40 евро. Кофе навынос от 1,5 евро.