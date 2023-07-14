Уже завтра! День открытых хуторов: экскурсии, мастер-классы, дегустации, чудо-техника и удивительные животные

День открытых хуторов — это отличная возможность увидеть, что представляет собой современное хуторское хозяйство или сельхозпредприятие, как изготавливают те или иные продукты и какие животные служат на благо человеку. Когда вы в последний раз видели козу или сидели за рулем комбайна? В День открытых хуторов отправляйтесь в деревню, и у вас появится такая возможность.

Вас ждут как крупные фермы, так и небольшие хутора с интересными животными и растениями, потрясающей сельскохозяйственной техникой, настоящими хуторскими блюдами, экскурсиями, мастер-классами и многое другое. У каждого хутора составлена своя программа, в которой демонстрируются особенности каждого хозяйства.

Выбрать места, которые вы хотите посетить в рамках Дня открытых хуторов, можно ЗДЕСЬ.

(желтым цветом обозначены хутора, которые будут открыты ТОЛЬКО в воскресенье, 16 июля, голубым цветом - хутора, которые будут открыты и в субботу, и в воскресенье). Обязательно проверьте время работы хутора!

Открытие

15-го июля в 10.00 все желающие могут посетить хутор Исака (посёлок Уури, волость Куусалу, Харьюмаа). Именно здесь состоится открытие Дня открытых хуторов, на котором выступят ансамбль Уурикад и Марек Садам. Вы сможете также принять участие в экскурсии и научиться рукоделию под руководством мастеров.

Приезжайте поездом

Садитесь на поезд, чтобы доехать до хуторов! Многие открытые хутора удобно расположены рядом с железнодорожной станцией.

Elron также готовит вспомогательную карту, на которой вы можете увидеть, на какие хутора и когда можно добраться поездом. Карта доступна по адресу www.elron.ee/avatudtaludepaev.