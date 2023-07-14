14.07.2023, 12:11
Ryanair возобновляет прямые рейсы между Таллинном и Кипром(3)
ФОТО: | Shutterstock
В начале этого года авиакомпания Ryanair прекратила продажу билетов на рейсы Таллинн-Пафос. И вот теперь в расписании вновь появились прямые рейсы между нашими городами. Первый рейс запланирован на 31 октября.
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и субботам. На данный момент цена билетов начинается от 79 евро в одну сторону.
Вылет из Таллинна в 13:34, прилет в Пафос в 18:25 по местному времени.
Вылет из Пафоса в 10:20, прилет в Таллинн в 15:15.
Больше информации можно найти на сайте авиакомпании.