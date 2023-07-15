В Таллиннском русском музее открывается выставка „Мустамяэ. Город мечты?“

Таллиннский Русский музей, специализирующийся на городской культуре, предлагает провокационное знакомство с Мустамяэ, самым настоящим модернистским утопическим проектом в Эстонии. „Мне нравится думать, что концепция 15-минутного города, которая сейчас стала модным словечком по всей Европе, здесь прекрасно существует — можно полностью организовать жизнь, потому что есть работа, учебные заведения, магазины и куча зелени в придачу к дому. Просто никто не рекламирует Мустамяэ как инновационное, экологически чистое, наукоемкое интегрированное городское пространство. Хотя эти принципы имели в виду в 1950-х и 1960-х гг. планируя город“, — с улыбкой отметила куратор выставки Карин Паулюс.

Важно помнить, что Мустамяэ должен был символизировать хорошую жизнь в советское время. Отдельная квартира с горячей водой, центральным отоплением, канализацией, электричеством и телефоном для многих оставалась заветной мечтой. Архитектура Мустамяэ была современной, а транспортным средством был экологически чистый рогатый троллейбус. В микрорайонах здесь также располагались детский сад, школа, рабочее место, магазин и развлечения, а в лесу — лыжные трассы и горка для катания на санках. Мустамяэ также был проектом поколений — сюда переехали молодые активные специалисты, которые были связаны, например, с сегодняшним Таллиннским техническим университетом. К настоящему времени население Мустамяэ является самым старым в столице.

За Мустамяэ последовало дальнейшее массовое жилищное строительство по всей Эстонии, но подобная системная целостность не могла быть создана в Ласнамяэ, Аннелинна или где-либо еще. Паулюс упоминает, что, например, Vällingby является таким же аналогом в Швеции, идеей которого был город ABC (ABC-stad) — аббревиатура от слов Arbete — Bostad — Centrum, „Работа — Резиденция — Центр“, где людям хотели предложить все необходимое для жизни и там, где проходило метро.