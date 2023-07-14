Таллиннские Дни моря приглашают детей на цирковое представление и забег
На этих выходных состоятся Таллиннские Дни моря, в рамках которых для детей подготовлена специальная программа, которая пройдет в круизной зоне Старого порта, Летной гавани и портовом городке Ноблесснер.
По словам руководителя проекта Таллиннских Дней моря Марье Тыэмяэ, в этом году много внимания будет уделено детским мероприятиям. „Предлагаем семьям с детьми различные занятия, начиная от веселых игр и заканчивая представлениями и концертами. В портах будут открыты детские зоны, игровые площадки, пройдут детские игры, представления и концерты“, - добавила Тыэмяэ.
В круизной зоне Старого порта на протяжении Дней моря на променаде будет открыта детская площадка, также там появятся библиотечный велосипед и книжный шкаф. На игровой площадке маленькие посетители фестиваля смогут встретиться и поиграть с матросами. Дети смогут также посетить большой детский концерт.
В летной гавани для детей тоже откроют фестивальную детскую зону и игровую площадку. Также там будет курсировать музейный поезд и будет работать парк развлечений Sky Tivoli, который приготовит аттракционы для всей семьи. Также детей ждут специальные игры на морскую тему.
Также в Летной гавани состоится танцевальное и песенное соревнование маскотов, шоу мыльных пузырей, представление Эстонского детского театра „За семью морями“, мастер-класс по подготовке к кризисным ситуациям, парад маскотов, мини-ориентирование и пр.
В портовом городке Ноблесснер состоится научное шоу Трех поросят, ежегодный забег Premia, выступление цирка OMAtsirkus и будет работать зона фабрики открытий PROTO.
Программа мероприятий: https://www.tallinnamerepaevad.ee/programm?lang=ru