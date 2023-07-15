Жара по имени Цербер: юг Европы изнемогает от аномально высоких температур

Дневная температура воздуха в некоторых частях Испании, Франции, Италии, Греции, Хорватии и Турции поднимется выше 40°C.

Метеорологическое общество Италии назвало тепловую волну Цербером в честь трехголового пса, охранявшего вход в царство мертвых в греческой и римской мифологии. Он же фигурирует и в „Аде“ Данте.

Поступали сообщения о том, что несколько человек, в том числе туристы, потеряли на жаре сознание. По меньшей мере один человек умер.

Итальянские СМИ сообщили, что 44-летний рабочий рисовал полосы для перехода-зебры в городе Лоди неподалеку от Милана и потерял сознание от жары. Его срочно отвезли в больницу, где он и скончался.

„Мы столкнулись с невыносимой жарой, — написал итальянский политик Никола Фратоянни. — Наверное, для того, чтобы избежать трагедий, подобных той, которая произошла в Лоди, надо в самые жаркие часы принимать все необходимые меры предосторожности“.

Врачи советуют выпивать не меньше двух литров воды в день и отказаться от кофе и алкоголя. Кофе имеет слабое мочегонное действие, а алкоголь вызывает обезвоживание: оба лишают организм так необходимой в жару влаги.

Группа туристов, оказавшихся в жару на римских улицах, рассказала журналисту агентства Reuters, что они носят с собой бутылки со спреем, чтобы хоть как-то охладиться, разбрызгивая на себя воду.

„Мы просто пытаемся выжить“, - сказал журналистам приехавший в Рим с юга Италии Марико Дессо.

Некоторые гости итальянской столицы уже теряли сознание от теплового удара, в том числе одна туристка из Британии, упавшая в обморок рядом с Колизеем.

Синоптики говорят, что тепловой Цербер будет создавать экстремальные условия еще на протяжении нескольких дней.