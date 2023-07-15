День открытых хуторов 2023 | Фабрика по переработке гречки в Тякуметса производит тонны полезных продуктов(8)
Сотрудники фабрики по переработке гречки в Тякуметса (Ида-Вирумаа) могут часами рассказывать о пользе своей продукции и о том, как в производстве используется каждый грамм гречки. Это и всевозможные лакомства для людей, и корм для птиц, и полезная мульча, и даже содержимое подушек!
Если вы свернете с шоссе Таллинн-Нарва в районе Кукрузе, то дорога приведет вас к небольшому промышленному зданию, где происходят настоящие чудеса. Благодаря местным энтузиастам, поклонникам здорового образа жизни, производителям муки и фермерам в этом скромно оформленном здании из гречки производят массу полезной продукции.
„Прежде всего, давайте разберемся, что такое живая, а что мертвая гречка“, — говорит основательница и душа гречневого завода Нелли Вахтрамаа.
Оказывается, та самая коричневая крупа со специфическим запахом и особым вкусом, которую мы все прекрасно знаем еще с советских времен, на самом деле гречкой-то и не является. Дело в том, что у гречки очень сложно отделить шелуху. Чтобы это сделать, ее сначала очищают от пыли и примесей, а затем обрабатывают паром при высокой температуре в 80-100 градусов. В результате этого процесса она теряет не только шелуху, но и все свои витамины, которых изначально в ней очень много. Такая гречка называется „мертвой“.
А вот на фабрике Тякуметса, взяв на вооружения все современные возможности, но при этом руководствуясь народной мудростью, гречневая крупа производится из органической гречихи, у которой оболочка плода отделяется механически на специальной мельнице, сохраняя все полезные вещества. Такая гречка называется „живой“. Цвет, правда, необычный - бежевый, а вкус - слегка ореховый.
От подушек до печенья и мульчи
Рядом с нами вовсю грохочет гречневая мельница, которая скоро отметит свое десятилетие. На ней занято семь человек, а управляет всем Владимир Григорьев. В соседнем помещении начальник производства Наталья Иванова наполняет подушки очищенной гречневой шелухой. Известно, что овальная форма гречневой шелухи придает подушке особую упругость и оказывает массаж как спящему, так и сидящему на подушке человеку.
А на кухне местные искусницы готовят из гречневой крупы печенье, закуски и мюсли.
„Наша еда не только очень полезная, но и очень вкусная“, — отмечает Нелли Вахтрамаа.
„Наша еда не только очень полезная, но и очень вкусная“.
На фабрике можно увидеть огромное количество всевозможных почетных грамот. Чаще всего упоминаются мюсли под названием Rubiin, яркий цвет которым придает не краситель, а обычная свекла. А сахар заменяет мед.
По словам экскурсовода Май Тооминг, этот необычный органический завод по переработке гречки работает совершенно безотходно, ведь из отходов здесь производят и корм для кур, и мульчу, которая особенно полезна для удобрения грядок и полей.
Чтобы познакомить жителей Эстонии со всеми полезными свойствами гречки, работники фабрики составили и издали несколько брошюр с рецептами на эстонском, русском, финском и английском языках.