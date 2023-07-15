Вкусы мира
15.07.2023, 08:35

День открытых хуторов 2023 | Фабрика по переработке гречки в Тякуметса производит тонны полезных продуктов

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Кухня фабрики Тякуметса пропитана гречишно-ореховыми ароматами с легкими нотками корицы. На фото - потрясающая команда пекарей готовится к Дню открытых хуторов.
Кухня фабрики Тякуметса пропитана гречишно-ореховыми ароматами с легкими нотками корицы. На фото - потрясающая команда пекарей готовится к Дню открытых хуторов.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Сотрудники фабрики по переработке гречки в Тякуметса (Ида-Вирумаа) могут часами рассказывать о пользе своей продукции и о том, как в производстве используется каждый грамм гречки. Это и всевозможные лакомства для людей, и корм для птиц, и полезная мульча, и даже содержимое подушек!

Если вы свернете с шоссе Таллинн-Нарва в районе Кукрузе, то дорога приведет вас к небольшому промышленному зданию, где происходят настоящие чудеса. Благодаря местным энтузиастам, поклонникам здорового образа жизни, производителям муки и фермерам в этом скромно оформленном здании из гречки производят массу полезной продукции.

„Прежде всего, давайте разберемся, что такое живая, а что мертвая гречка“, — говорит основательница и душа гречневого завода Нелли Вахтрамаа.

Оказывается, та самая коричневая крупа со специфическим запахом и особым вкусом, которую мы все прекрасно знаем еще с советских времен, на самом деле гречкой-то и не является. Дело в том, что у гречки очень сложно отделить шелуху. Чтобы это сделать, ее сначала очищают от пыли и примесей, а затем обрабатывают паром при высокой температуре в 80-100 градусов. В результате этого процесса она теряет не только шелуху, но и все свои витамины, которых изначально в ней очень много. Такая гречка называется „мертвой“.

А вот на фабрике Тякуметса, взяв на вооружения все современные возможности, но при этом руководствуясь народной мудростью, гречневая крупа производится из органической гречихи, у которой оболочка плода отделяется механически на специальной мельнице, сохраняя все полезные вещества. Такая гречка называется „живой“. Цвет, правда, необычный - бежевый, а вкус - слегка ореховый.

Вкусная и очень полезная продукция фабрики.

От подушек до печенья и мульчи

Рядом с нами вовсю грохочет гречневая мельница, которая скоро отметит свое десятилетие. На ней занято семь человек, а управляет всем Владимир Григорьев. В соседнем помещении начальник производства Наталья Иванова наполняет подушки очищенной гречневой шелухой. Известно, что овальная форма гречневой шелухи придает подушке особую упругость и оказывает массаж как спящему, так и сидящему на подушке человеку.

А на кухне местные искусницы готовят из гречневой крупы печенье, закуски и мюсли.

„Наша еда не только очень полезная, но и очень вкусная“, — отмечает Нелли Вахтрамаа.

„Наша еда не только очень полезная, но и очень вкусная“.

Хозяйка фабрики по переработке гречки Нелли Вахтрамаа

На фабрике можно увидеть огромное количество всевозможных почетных грамот. Чаще всего упоминаются мюсли под названием Rubiin, яркий цвет которым придает не краситель, а обычная свекла. А сахар заменяет мед.

По словам экскурсовода Май Тооминг, этот необычный органический завод по переработке гречки работает совершенно безотходно, ведь из отходов здесь производят и корм для кур, и мульчу, которая особенно полезна для удобрения грядок и полей.

Чтобы познакомить жителей Эстонии со всеми полезными свойствами гречки, работники фабрики составили и издали несколько брошюр с рецептами на эстонском, русском, финском и английском языках.

Начальник производства Наталья Иванова наполняет гречневые подушки очищенной гречневой шелухой.

Что ждет посетителей: от грибного супа с гречкой до моря гречневых шариков

В День открытых хуторов посетителей фабрики Тякуметса ждет увлекательная программа: не только экскурсии и знакомство с производством, но и дегустация экологически чистых и очень вкусных продуктов из гречки. Специально к этому дню будут приготовлены грибной суп, жаркое с гречкой и овощами, гречневые котлеты, гречневые оладьи, гречневый хлеб, гречневый салат и гречневый кисель.

Попробовав все гречневые изыски, посетители смогут полежать на гречневых подушках и полистать книги о гречке.

Самые маленькие посетители смогут порезвиться в настоящем море из гречневых шариков.

А еще в рамках Дней открытых хуторов на фабрике выступит музыкальная студия Laanelille из Авинурме.

Avatud talude päev tuleb taas!

День открытых хуторов проводится уже в девятый раз.

15 и 16 июля свои двери откроют около 350 хозяйств в разных уголках Эстонии. Как всегда, вы можете увидеть животных и сельскохозяйственную технику, погулять по прекрасным садам, посетить домашние рестораны, изучить производство соков и джемов, познакомиться с работой виноделен, туристических ферм и многое-многое другое.

Всю подробную информацию можно найти на www.avatudtalud.ee.




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