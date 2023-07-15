День открытых хуторов 2023 | Фабрика по переработке гречки в Тякуметса производит тонны полезных продуктов

Если вы свернете с шоссе Таллинн-Нарва в районе Кукрузе, то дорога приведет вас к небольшому промышленному зданию, где происходят настоящие чудеса. Благодаря местным энтузиастам, поклонникам здорового образа жизни, производителям муки и фермерам в этом скромно оформленном здании из гречки производят массу полезной продукции.

„Прежде всего, давайте разберемся, что такое живая, а что мертвая гречка“, — говорит основательница и душа гречневого завода Нелли Вахтрамаа.

Оказывается, та самая коричневая крупа со специфическим запахом и особым вкусом, которую мы все прекрасно знаем еще с советских времен, на самом деле гречкой-то и не является. Дело в том, что у гречки очень сложно отделить шелуху. Чтобы это сделать, ее сначала очищают от пыли и примесей, а затем обрабатывают паром при высокой температуре в 80-100 градусов. В результате этого процесса она теряет не только шелуху, но и все свои витамины, которых изначально в ней очень много. Такая гречка называется „мертвой“.

А вот на фабрике Тякуметса, взяв на вооружения все современные возможности, но при этом руководствуясь народной мудростью, гречневая крупа производится из органической гречихи, у которой оболочка плода отделяется механически на специальной мельнице, сохраняя все полезные вещества. Такая гречка называется „живой“. Цвет, правда, необычный - бежевый, а вкус - слегка ореховый.

От подушек до печенья и мульчи

Рядом с нами вовсю грохочет гречневая мельница, которая скоро отметит свое десятилетие. На ней занято семь человек, а управляет всем Владимир Григорьев. В соседнем помещении начальник производства Наталья Иванова наполняет подушки очищенной гречневой шелухой. Известно, что овальная форма гречневой шелухи придает подушке особую упругость и оказывает массаж как спящему, так и сидящему на подушке человеку.

А на кухне местные искусницы готовят из гречневой крупы печенье, закуски и мюсли.

„Наша еда не только очень полезная, но и очень вкусная“, — отмечает Нелли Вахтрамаа.

„Наша еда не только очень полезная, но и очень вкусная“. Хозяйка фабрики по переработке гречки Нелли Вахтрамаа