RusDelfi в Армении | Сочнейшие абрикосы, парящий пик Арарата и ужин посреди виноградников. Почему хоть раз стоить посетить Ереван
Армения встречает солнцем, вкуснейшей едой, сочными абрикосами и гостеприимством местных жителей, а также величественной горой Арарат, которая возвышается на горизонте во многих местах как в Ереване, так и за его пределами. В этой горной стране своя особенная атмосфера, которую обязательно нужно прочувствовать.
Первое, что видят туристы после приземления в Ереване - гора Арарат, которую особенно хорошо видно с территории аэропорта. Для жителей армянской столицы считается престижным, если из окна дома или квартиры можно увидеть эту гору с двумя вершинами. Иногда даже создается впечатление, что пик горы парит в воздухе, когда облака под ним сливаются по цвету с небом на горизонте.
Жемчужина города - Каскад. Там можно „зависнуть“ на несколько часов, рассматривая все произведения искусства, расставленные как снаружи, так и внутри этого памятника архитектуры. Здесь собрана одна из самых лучших коллекций современного искусства. Внутри каскада удобно передвигаться на эскалаторах и по пути рассматривать музейную коллекцию, которая включает в себя, среди прочих, произведения Шагала и Уорхола.
С Каскада открывается прекрасный вид на город и, конечно же, на Арарат, с которым можно сделать идеальные фотографии. Еще одно место с красивым видом - Парк победы. Как и в некоторых других бывших советских республиках, над городом возвышается Мать Армения. Величественная женщина с мечом присматривает за Ереваном, обратив свой взгляд в сторону горы Арарат.
Недалеко от аэропорта находится храм Звартноц. С определенного угла над развалинами виден пик Арарата. Если вы приехали туда летом, то кроме самих развалин храма обязательно обратите внимание на растущие вокруг него деревья - шелковица и абрикос. Ну что может быть лучше, чем есть ягоды и фрукты прямо с дерева? Армянские абрикосы и в подметки не годятся тем, что продаются в эстонских магазинах. Поэтому даже если вы считаете, что не любите абрикосы, сделайте исключение для них в Армении.
Возможно, многие знают, что Арарат, хоть и является символом Армении, но не находится на ее территории. На самом деле это не просто гора, а старый вулкан, который последний раз извергался, можно сказать, совсем недавно, в 1840 году. Если верить Библии, то именно на эту гору во время Великого потопа причалил Ноев ковчег. К сожалению, во времена СССР обе вершины Арарата - большой и малый - перешли во владение Турции и до сих пор находятся на ее территории.
Это не единственное, что омрачает историю армянского народа. Сначала геноцид армян в начале XX века, передача своего национального символа туркам, а затем накал отношений с Азербайджаном и непрекращающийся конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Однако несмотря на все это, армяне не падают духом, остаются гостеприимным и добросердечным народом.
Армяне даже уступили французам и перестали официально использовать слово „коньяк“, перейдя на политкорректный „бренди“. В самом Ереване есть пара коньячных фабрик, где можно познакомиться с историей создания напитка, а также отведать коньяк разной выдержки - например, 10,15 и 20 лет. Многие считают это кощунством, но сами армяне не против коньяка в коктейлях, правда лучше для этого подходит менее выдержанный коньяк. Кстати, коньячную фабрику „Арарат“ в свое время посещали и эстонские президенты: Арнольд Рюйтель и Керсти Кальюлайд.
Чтобы лучше познакомиться с Арменией обязательно стоит выехать за пределы Еревана. Одна дорога чего стоит, ведь Армения - горная страна, а значит во время пути будет, чем полюбоваться. Конечно, на дорогах там не так спокойно, как в Эстонии, но как показалось, менее напряженно, сем в других соседних странах, как Грузия и Турция, поэтому можно и арендовать автомобиль.
Армения когда-то стала первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. До сих пор страна остается крайне религиозной - более 90% населения считают себя христианами. Естественно, в Армении много храмов, а самое главное - монастырей, построенных в живописной местности в окружении гор и долин. Например, монастырь Нораванк, где есть уникальное изображение Бога-отца.
Другой пример древней архитектуры, который сохранился в большей целости, чем храм Звартноц - храм Гарни. На самом деле, его тоже когда-то разрушило землетрясение, но в советское время это роскошный языческий храм был восстановлен. Если увидеть фото храма вне контекста, то может сложиться впечатление, что оно сделано в Греции. А нет, он находится тут же в Армении - еще и на живописном фоне гор.
Но самое незабываемое воспоминание о поездке в Армению - это ужин на свежем воздухе прямо посреди виноградников в Арени. Естественно, на фоне гор. Ужин из трех блюд приготовлен из местных и сезонных продуктов и, конечно же, сопровождается вином, произведенным из растущего вокруг винограда, и домашней сангрией по-армянски. Меню „Стол винодела“ включает в себя салат из эстрагона (экстракт этой травы используется в приготовлении „Тархуна“), толму из говядины и форель в лаваше.
Особенно красиво становится поздним вечером, когда заходит солнце, вокруг все погружается во тьму, остается только свет от лампочек и звуки окружающей природы. Такое удовольствие, правда, не из дешевых, но зато стоит того на все сто. Больше информации можно найти здесь.
Для туристов, не владеющих иностранными языками, в Армении будет раздолье - практически все в стране говорят по-русски, хотя русских здесь проживает менее одного процента. 98% населения страны - армяне, хотя после начала войны в Украине туда приехало довольно большое число людей из России. Местные даже подшучивают над ними - мол, теперь вы „понаехали“, а не мы.
Армения - прекрасная страна, в которою обязательно хочется вернуться. Хотя бы для того, чтобы еще раз съесть невероятно сочные абрикосы! Смотрите галерею.
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