RusDelfi в Армении | Сочнейшие абрикосы, парящий пик Арарата и ужин посреди виноградников. Почему хоть раз стоить посетить Ереван

Первое, что видят туристы после приземления в Ереване - гора Арарат, которую особенно хорошо видно с территории аэропорта. Для жителей армянской столицы считается престижным, если из окна дома или квартиры можно увидеть эту гору с двумя вершинами. Иногда даже создается впечатление, что пик горы парит в воздухе, когда облака под ним сливаются по цвету с небом на горизонте.

Жемчужина города - Каскад. Там можно „зависнуть“ на несколько часов, рассматривая все произведения искусства, расставленные как снаружи, так и внутри этого памятника архитектуры. Здесь собрана одна из самых лучших коллекций современного искусства. Внутри каскада удобно передвигаться на эскалаторах и по пути рассматривать музейную коллекцию, которая включает в себя, среди прочих, произведения Шагала и Уорхола.

С Каскада открывается прекрасный вид на город и, конечно же, на Арарат, с которым можно сделать идеальные фотографии. Еще одно место с красивым видом - Парк победы. Как и в некоторых других бывших советских республиках, над городом возвышается Мать Армения. Величественная женщина с мечом присматривает за Ереваном, обратив свой взгляд в сторону горы Арарат.

Недалеко от аэропорта находится храм Звартноц. С определенного угла над развалинами виден пик Арарата. Если вы приехали туда летом, то кроме самих развалин храма обязательно обратите внимание на растущие вокруг него деревья - шелковица и абрикос. Ну что может быть лучше, чем есть ягоды и фрукты прямо с дерева? Армянские абрикосы и в подметки не годятся тем, что продаются в эстонских магазинах. Поэтому даже если вы считаете, что не любите абрикосы, сделайте исключение для них в Армении.