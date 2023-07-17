Праздник в честь 305-летия дворцово-паркового ансамбля Кадриорг украсят элегантные танцы барокко и мощная музыка японских барабанов тайко

В фокусе празднований дня рождения Кадриорга в этом году разные культуры мира, поскольку Кадриорг был местом встречи разных традиций, искусства и людей уже со времен своего основания. Над осуществлением замысла римского архитектора здесь работали мастера из Венеции, Стокгольма, Петербурга и Риги. Кадриорг открыт миру и соединяет разные культуры и сегодня – тут радуют глаз и яркие клумбы с узорами эстонских национальных костюмов, и утонченный японский сад; а в Кадриоргском художественном музее и Музее Миккеля представлены работы художников из Европы, России и стран Востока.

Отмечающий солидный юбилей Кадриорг продолжает оставаться живым и идет в ногу со временем, и не всегда новшества в любимом многими парке сразу принимаются публикой без критики. Кадриорг и его развитие очень важны для города, ведь эти самый обширный исторический парк Таллинна. Вице-мэр Владимир Свет поздравляет всех сотрудников парка и расположенных в Кадриорге музеев и подчеркивает: „Не смотря на то, что Кадриорг отмечает уже 305-й день рождения, к нему относится старинное высказывание: Кадриорг, как и Таллинн, никогда не будет готов до конца. Развитие парка Кадриорг и расположенных тут культурных институций никогда не останавливается, и строительство новой оранжереи прекрасный тому пример. Парк готовит для гостей новые мероприятия и виды проведения досуга, но в то же время сохраняет достоинство и уникальность исторического памятника, это сочетание нового и старинного как раз и является тем, за что таллиннцы и гости столицы так любят и ценят Кадриорг.“ Заведующий парком Кадриорг Айн Ярве подытоживает: „Все, что происходит в Кадриорге, уже заранее обречено на повышенный интерес и пристальное внимание, потому что парк – это не только природа и искусство, но и нечто большее“.