Праздник в честь 305-летия дворцово-паркового ансамбля Кадриорг украсят элегантные танцы барокко и мощная музыка японских барабанов тайко(7)
22 июля в парке и музеях Кадриорга пройдут праздничные мероприятия в честь дня рождения дворцово-паркового ансамбля, которые представят в единой программе прекрасные образцы культур разных народов и времен, от музыки и танцев французского барокко до японской традиционной музыки.
В фокусе празднований дня рождения Кадриорга в этом году разные культуры мира, поскольку Кадриорг был местом встречи разных традиций, искусства и людей уже со времен своего основания. Над осуществлением замысла римского архитектора здесь работали мастера из Венеции, Стокгольма, Петербурга и Риги. Кадриорг открыт миру и соединяет разные культуры и сегодня – тут радуют глаз и яркие клумбы с узорами эстонских национальных костюмов, и утонченный японский сад; а в Кадриоргском художественном музее и Музее Миккеля представлены работы художников из Европы, России и стран Востока.
Отмечающий солидный юбилей Кадриорг продолжает оставаться живым и идет в ногу со временем, и не всегда новшества в любимом многими парке сразу принимаются публикой без критики. Кадриорг и его развитие очень важны для города, ведь эти самый обширный исторический парк Таллинна. Вице-мэр Владимир Свет поздравляет всех сотрудников парка и расположенных в Кадриорге музеев и подчеркивает: „Не смотря на то, что Кадриорг отмечает уже 305-й день рождения, к нему относится старинное высказывание: Кадриорг, как и Таллинн, никогда не будет готов до конца. Развитие парка Кадриорг и расположенных тут культурных институций никогда не останавливается, и строительство новой оранжереи прекрасный тому пример. Парк готовит для гостей новые мероприятия и виды проведения досуга, но в то же время сохраняет достоинство и уникальность исторического памятника, это сочетание нового и старинного как раз и является тем, за что таллиннцы и гости столицы так любят и ценят Кадриорг.“ Заведующий парком Кадриорг Айн Ярве подытоживает: „Все, что происходит в Кадриорге, уже заранее обречено на повышенный интерес и пристальное внимание, потому что парк – это не только природа и искусство, но и нечто большее“.
Церемония открытия празднований начнется в 12 часов с торжественного церемониального танца времен барокко, за которым последует веселый и озорной старинный английский танец, задавая нужный настрой для участия в Играх в дворцовом саду – программе для детей и взрослых, где в ходе игр, творческих и образовательных заданий можно будет пополнить знания об истории танцев и кухни разных народов, о животных и растениях, а также об отображении всего этого в работах старинных художников. Игры в дворцовом саду пройдут с 12:00 до 16:00; в их проведении участвуют Кадриоргский художественный музей, Музей Миккеля, Детский музей МийаМилла и Домик Петра I. Все игры и мастер-классы под открытым небом бесплатные.
Для взрослых подготовлена специальная программа с экскурсиями и мастер-классами. Музыканты ансамбля TEAM EN познакомят посетителей с барабанами тайко и традициями японской музыки. Искусству сочетания цветов вас научит флорист и арт-директор Таллиннского бала цветов Татьяна Тридворнова. Об истории и особенностях дворца и парка Кадриорг поведают гиды парковых экскурсий, а о традициях разных народов, воплощенных в искусстве, можно будет узнать на тематических экскурсиях по Кадриоргскому художественному музею и Музею Миккеля.
Кадриоргский художественный музей и Парк Кадриорг отмечают день рождения Кадриорга уже в 23-й раз. За точку отсчета истории взята дата 22 июля 1718, когда царь Петр I и архитектор Николо Микетти разметили на местности расположение будущего дворца и парка. Об особенном отношении к работе в Кадриорге говорит директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре: „Наш долг, наша миссия – в сохранении, развитии и донесении до публики всех тех ценностей и красоты, доверенных нам. Кадриорг не просто исторический памятник, но важная и очень особенная часть нашей культуры.“
Значение Кадриоргского художественного музея как институции, представляющей местной публике проявления мировой культуры, подчеркивает и генеральный директор Художественного музея Эстонии Сирье Хелме: „В результате многолетних усилий Кадриоргский художественный музей стал выставочным пространством, где можно увидеть первоклассные произведения искусства из значительных художественных собраний Европы, тесное и доверительное сотрудничество с которыми не только обогащает художественную жизнь Эстонии, но и представляет эстонскую музейную культуру на международном уровне.“
Кульминацией празднований станут вечерние концерты. В 18:00 состоится концерт-представление танцев и музыки барокко в Кадриоргском дворце, после чего, в 20:00 на большой сцене перед дворцом начнется грандиозное шоу японских барабанщиков тайко: программу „Шинки“ представит ансамбль TEAM EN во главе с художественным руководителем Йосуке Ода. Билеты на оба концерта можно приобрести в пунктах продаж Piletilevi.
Подробная программа празднований представлена на сайте Кадриоргского художественного музея.