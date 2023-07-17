На автомобиле по Европе: в некоторых странах ограничения скорости строже, чем в Эстонии

Хотя правила дорожного движения в Европе во многом совпадают с правилами в Эстонии, они могут отличаться от страны к стране: например, в отношении ограничений скорости и разрешенных показаний алкоголя в крови. На этом сайте Европейской комиссии представлен хороший обзор правил дорожного движения в Европе:

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_et.htm. Кроме того, стоит скачать на свой смартфон приложение GoingAbroad.

„Максимально разрешенная скорость несколько варьируется от страны к стране. Например, в Швеции общее ограничение скорости на загородных дорогах составляет 70 км/ч. На скоростных автомагистралях разрешена скорость 110 км/ч, но для легковых автомобилей и микроавтобусов с прицепом массой до 3,5 тонн действует ограничение в 80 км/ч, если дорожные знаки не предписывают иначе. В Литве по гравийным дорогам нельзя ездить со скоростью более 70 км/ч, а в Финляндии общее ограничение скорости на загородных дорогах составляет 80 км/ч. В Германии по загородным дорогам можно ехать со скоростью 100 км/ч, а рекомендуемая скорость на скоростных автомагистралях и автобанах составляет 130 км/ч, но и по автомагистрали автомобиль с прицепом не может ехать быстрее 80 км/ч“, - рассказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. Он подчеркнул, что при выборе скорости движения нужно в первую очередь соблюдать указания дорожных знаков и следить за обстановкой на дороге. Путешествуя за границей, следует запастись временем, поскольку летом во всей Европе в самом разгаре дорожные работы.

Использование мобильного телефона без устройства громкой связи на дорогах Европейского союза запрещено. Например, в Ирландии за такое нарушение грозит штраф до 2000 евро, причем даже с устройством громкой связи пользоваться мобильным телефоном не рекомендуется. В Испании и Франции запрещено пользоваться мобильным телефоном с наушниками и разрешено только устройство громкой связи Bluetooth.