На автомобиле по Европе: в некоторых странах ограничения скорости строже, чем в Эстонии
Перед поездкой в Европу на автомобиле обязательно следует убедиться в исправном техническом состоянии транспортного средства и в том, что вы понимаете основные местные правила дорожного движения. В Эстонии для езды на автомобиле достаточно ID-карты, но при поездке за границу, в том числе в другие страны Балтии или в Финляндию, необходимо иметь при себе водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля и страховые документы.
Хотя правила дорожного движения в Европе во многом совпадают с правилами в Эстонии, они могут отличаться от страны к стране: например, в отношении ограничений скорости и разрешенных показаний алкоголя в крови. На этом сайте Европейской комиссии представлен хороший обзор правил дорожного движения в Европе:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_et.htm. Кроме того, стоит скачать на свой смартфон приложение GoingAbroad.
„Максимально разрешенная скорость несколько варьируется от страны к стране. Например, в Швеции общее ограничение скорости на загородных дорогах составляет 70 км/ч. На скоростных автомагистралях разрешена скорость 110 км/ч, но для легковых автомобилей и микроавтобусов с прицепом массой до 3,5 тонн действует ограничение в 80 км/ч, если дорожные знаки не предписывают иначе. В Литве по гравийным дорогам нельзя ездить со скоростью более 70 км/ч, а в Финляндии общее ограничение скорости на загородных дорогах составляет 80 км/ч. В Германии по загородным дорогам можно ехать со скоростью 100 км/ч, а рекомендуемая скорость на скоростных автомагистралях и автобанах составляет 130 км/ч, но и по автомагистрали автомобиль с прицепом не может ехать быстрее 80 км/ч“, - рассказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. Он подчеркнул, что при выборе скорости движения нужно в первую очередь соблюдать указания дорожных знаков и следить за обстановкой на дороге. Путешествуя за границей, следует запастись временем, поскольку летом во всей Европе в самом разгаре дорожные работы.
Использование мобильного телефона без устройства громкой связи на дорогах Европейского союза запрещено. Например, в Ирландии за такое нарушение грозит штраф до 2000 евро, причем даже с устройством громкой связи пользоваться мобильным телефоном не рекомендуется. В Испании и Франции запрещено пользоваться мобильным телефоном с наушниками и разрешено только устройство громкой связи Bluetooth.
Не следует садиться за руль автомобиля после употребления алкоголя, причем ограничения в этой связи становятся более унифицированными по всей Европе. „Миф о том, что южная Европа более терпима к вождению в состоянии легкого опьянения, не соответствует действительности. В Италии, Франции, Испании, Португалии и других странах содержание алкоголя в крови не может превышать 0,5 промилле для обычных водителей, а для начинающих и профессиональных водителей ограничения еще строже“, - отметил Ярв.
Перед поездкой в отпуск или в командировку необходимо убедиться в исправном техническом состоянии транспортного средства и наличии при себе необходимых документов. Хотя в Эстонии водителю достаточно иметь при себе ID-карту, уже даже при въезде в Латвию он должен иметь водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля. При поездках в большинство стран ЕС, а также в Швейцарию, Норвегию и Исландию необходимо иметь при себе стандартный полис дорожного страхования и рекомендуется наличие грин-карты. Грин-карта обязательна при поездке в страну, где международное дорожное страхование является обязательным, но которая не является государством-членом Европейской экономической зоны, как, например, в настоящее время Великобритания. „С 1 июня 2023 года грин-карта, выданная в отношении эстонского транспортного средства, не действует в России и Беларуси, даже если в документе указан более длительный срок страхования“, - подчеркнул Ярв.
Большую безопасность при поездках за границу обеспечивает страхование каско, которое может включать в себя бесплатную автопомощь по всей Европе. „В случае приобретения каско стоит подумать о страховке с более обширной защитой – у PZU Kindlustus это Kasko Pluss. Этот продукт включает в себя, среди прочего, защиту от прерывания путешествия, страхование пассажиров от несчастных случаев и страхование прицепов, а в качестве дополнительной опции можно приобрести страхование багажа“, - добавил Ярв.
Если за границей произошел несчастный случай с транспортным средством, имеющим, страхование каско PZU, необходимо позвонить по номеру телефона +3726224599 – для клиента это бесплатно. Автопомощь PZU действует в том случае, если движению автомобиля препятствует неожиданное и непредвиденное событие: например, дорожно-транспортное происшествие или техническая неисправность, съезд с дороги, а также ситуация, когда автомобиль застрял в снегу или песке, у него кончилось топливо, спустило колесо, не работает сигнализация или машина не заводится. Услуга Автопомощи PZU действует только в том случае, если она заказана при звонке на контактный номер PZU.