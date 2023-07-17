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17.07.2023, 12:47

В крупнейшем аэропорту Сицилии вспыхнул пожар. До среды отменены все рейсы

 
Catania lennujaamas puhkes pühapäeva öösel tulekahju, keegi vigastada ei saanud.
Catania lennujaamas puhkes pühapäeva öösel tulekahju, keegi vigastada ei saanud.
ФОТО: Vigil del Fuoco

Работа аэропорта города Катания (остров Сицилия) приостановлена до среды, 19 июля, из-за пожара, произошедшего там минувшей ночью, пишет Euronews.

Очаг возгорания возник на нижнем этаже, пламя быстро перекинулось на терминал. Всех людей быстро эвакуировали из здания и, к счастью, никто не пострадал. К утру огонь был потушен. Причины возгорания выясняются. Италия в настоящее время переживает сильную жару, температура на этой неделе достигает 48 градусов.

Все рейсы перенаправлены в другие аэропорты Сицилии — в Палермо и Комизо. Аэропорт Палермо находится в 4 часах езды от аэропорта Катании, а Комизо — в двух часах езды.

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