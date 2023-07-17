В крупнейшем аэропорту Сицилии вспыхнул пожар. До среды отменены все рейсы

Очаг возгорания возник на нижнем этаже, пламя быстро перекинулось на терминал. Всех людей быстро эвакуировали из здания и, к счастью, никто не пострадал. К утру огонь был потушен. Причины возгорания выясняются. Италия в настоящее время переживает сильную жару, температура на этой неделе достигает 48 градусов.