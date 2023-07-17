17.07.2023, 12:47
В крупнейшем аэропорту Сицилии вспыхнул пожар. До среды отменены все рейсы
Очаг возгорания возник на нижнем этаже, пламя быстро перекинулось на терминал. Всех людей быстро эвакуировали из здания и, к счастью, никто не пострадал. К утру огонь был потушен. Причины возгорания выясняются. Италия в настоящее время переживает сильную жару, температура на этой неделе достигает 48 градусов.
Все рейсы перенаправлены в другие аэропорты Сицилии — в Палермо и Комизо. Аэропорт Палермо находится в 4 часах езды от аэропорта Катании, а Комизо — в двух часах езды.