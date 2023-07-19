Греческий город Элефсис - одна из Культурных столиц Европы 2023! Что там можно посмотреть?
Совсем недалеко от Афин находится Элефсис - один из пяти самых важных священных городов античности. Благодаря своему стратегическому положению и природной гавани в XIX веке он стал производственным мотором Греции и одним из крупнейших промышленных центров. А в этом году Элефсис выбрали одной из Культурных столиц Европы 2023.
Элефсис - маленький греческий город в 20 километрах к северо-западу от Афин. В античные времена город играл роль культового центра богинь плодородия Деметры и Персефоны. В первом веке до н.э. в нем проводились „Элевсинские мистерии“ - обряды инициации в культах обеих богинь. Тысячи афинян стекались в Элевсин в период проведения этих таинств по так называемой священной дороге, связывающей Элефсис со столицей Греции и по сей день.
Расцвет Элевсиса пришелся на XIX век и начало XX века. Будучи житницей региона и портом, он был одним из самых важных промышленных центров Греции. Здесь развивалось судостроение, работали цементные заводы, предприятия обрабатывающей и пищевой промышленности. Но затем наступил упадок: почти все отрасли экономики были перенесены в Пирей и Афины. Порт Элефсиса стал кладбищем брошенных кораблей.
Сегодня Элефсис редко попадает в туристические маршруты, находясь в тени греческой столицы. А зря! Любители античности, истории и культурных мероприятий смогут найти здесь много всего интересного: от Археологического музея с его богатой коллекцией до церкви Святого Захария XV века, от древних рельефов до пышных промышленных строений конца XIX века, от небольшой площади героев до уютных двориков и милых ресторанчиков.
Следы индустриализации заметны на теле города, который хорошо охраняет свое культурное богатство, как вечную тайну. Образ Элефсиса как города, сильно пострадавшего от промышленности, остается доминирующим в общественном восприятии, но в рамках проекта культурной столицы Европы 2023 года стремятся раскрыть невидимую сторону Элефсиса, ознаменовав новую эру для города и его переход к новой модели развития с акцентом на его динамичное культурное наследие.
Помимо прекрасных видов и остатков античных святилищ можно насладиться различными культурными мероприятиями, которые проходят в этом году в Элефсисе:
07.07-30.09 Мистерия №3 - Elefsina Mon Amour - главное мероприятие в рамках Культурной столицы, крупная выставка современного искусства на старом заводе, созданная в сотрудничестве с Финским музеем современного искусства.
01.09-13.09 Мистерия №11 Ma - на месте античного центра проходит экспериментальный перформанс от Ромео Кастелуччи.
22.09-01.10 Мистерия №14 Human Requiem in Eleusis - „Человеческий реквием“, основанный на музыке великого композитора Иоганнеса Брамса.