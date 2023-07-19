Греческий город Элефсис - одна из Культурных столиц Европы 2023! Что там можно посмотреть?

Элефсис - маленький греческий город в 20 километрах к северо-западу от Афин. В античные времена город играл роль культового центра богинь плодородия Деметры и Персефоны. В первом веке до н.э. в нем проводились „Элевсинские мистерии“ - обряды инициации в культах обеих богинь. Тысячи афинян стекались в Элевсин в период проведения этих таинств по так называемой священной дороге, связывающей Элефсис со столицей Греции и по сей день.

Расцвет Элевсиса пришелся на XIX век и начало XX века. Будучи житницей региона и портом, он был одним из самых важных промышленных центров Греции. Здесь развивалось судостроение, работали цементные заводы, предприятия обрабатывающей и пищевой промышленности. Но затем наступил упадок: почти все отрасли экономики были перенесены в Пирей и Афины. Порт Элефсиса стал кладбищем брошенных кораблей.

Сегодня Элефсис редко попадает в туристические маршруты, находясь в тени греческой столицы. А зря! Любители античности, истории и культурных мероприятий смогут найти здесь много всего интересного: от Археологического музея с его богатой коллекцией до церкви Святого Захария XV века, от древних рельефов до пышных промышленных строений конца XIX века, от небольшой площади героев до уютных двориков и милых ресторанчиков.

Следы индустриализации заметны на теле города, который хорошо охраняет свое культурное богатство, как вечную тайну. Образ Элефсиса как города, сильно пострадавшего от промышленности, остается доминирующим в общественном восприятии, но в рамках проекта культурной столицы Европы 2023 года стремятся раскрыть невидимую сторону Элефсиса, ознаменовав новую эру для города и его переход к новой модели развития с акцентом на его динамичное культурное наследие.

Помимо прекрасных видов и остатков античных святилищ можно насладиться различными культурными мероприятиями, которые проходят в этом году в Элефсисе: