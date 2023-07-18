Италия, Испания и Греция изнывают от жары: Почему в Европе так жарко и как долго это продлится?

В Хорватии, Франции, Греции, Испании и Турции температура воздуха также может достигнуть 40°C. Отчасти это связано с Цербером, который движется через континент из Сахары.

Почему в Европе так жарко?

В этом году в Европе установились экстремальные температуры, поскольку на планете наблюдается феномен Эль-Ниньо, а выбросы парниковых газов приводят к потеплению климата.

Но последние максимумы были усугублены антициклоном, получившим название Цербер. Эта область высокого давления зародилась в Сахаре, а затем двинулась через север Африки в Средиземноморье.

Считается, что название этой волне жары – Цербер (в честь трехголового пса со свирепыми глазами, который в греческой мифологии охраняет врата подземного мира) – придумало Итальянское метеорологическое общество. Но на самом деле сообщество к этому названию не имеет никакого отношения.

„Это название неофициальное, и мы его абсолютно не используем“, – говорит Лука Меркалли, президент общества, и добавляет, что считает его несколько сенсационным. На самом деле название было выбрано итальянским метеорологическим сайтом iLMeteo, что подтвердил WIRED Антонио Сано, основатель iLMeteo.

Насколько жарко будет в Европе?

По данным Европейского космического агентства (ESA), в ближайшие дни на итальянских островах Сардиния и Сицилия может установиться температура 48°C, что может стать „самой жаркой температурой, когда-либо зарегистрированной в Европе“. Текущий рекорд был зафиксирован в 2021 году на Сицилии – там температура достигла 48,8 градусов Цельсия.

Рим, Болонья и Флоренция входят в число 10 итальянских городов, в которых в настоящее время действует „красное предупреждение“ об экстремальной жаре.

Метеорологическая служба Испании сообщила, что в юго-восточных районах Пиренейского полуострова, где также объявлена тревога в связи с экстремальной жарой, температура воздуха может достигнуть 45°C. Температура почвы в некоторых районах страны превысила 60°C.