Океаны Земли меняют цвет с синего на зеленый. Почему так происходит?

По мнению исследователей, это едва заметное озеленение океанов указывает на то, что изменение климата оказывает влияние на жизнь под водой.

Почему океан становится зеленым?

Спутник Modis-Aqua компании NASA зафиксировал постепенный переход от голубого к преимущественно зеленому оттенку более чем в половине Мирового океана. Площадь, изменившая цвет, превышает площадь всей суши на Земле.

Б.Б. Кейл из Национального океанографического центра в Саутгемптоне (Великобритания) и его коллеги проанализировали данные NASA и считают, что зеленый цвет является признаком изменения экосистем в связи с изменением климата.

Что это за изменения и какова их точная причина, пока не установлено, но, по мнению Б.Б. Кейла, они, скорее всего, связаны с существами, лежащими в основе большинства пищевых цепей – фитопланктоном. Эти организмы также играют важную роль в производстве большей части кислорода, которым мы дышим, и стабилизации нашей атмосферы. „Последствия изменения климата уже ощущаются в экосистеме морских микроорганизмов“, – отмечается в исследовании.

Изменение цвета океанов может свидетельствовать о более серьезной проблеме

По мнению авторов исследования, изменение цвета океана может отражать изменения в состоянии его экосистем. Глубокий синий цвет свидетельствует о снижении уровня жизни, в то время как более зеленые оттенки указывают на повышенную активность фитопланктона. Это дает представление о том, что происходит в поверхностных слоях воды.

Однако цвет океана может меняться из года в год, поскольку уровень хлорофилла на поверхности воды колеблется в широких пределах. Это затрудняет определение того, влияет ли изменение климата на переход от синего к зеленому цвету.

Ученые полагают, что может потребоваться до 40 лет наблюдений за цветом океана, прежде чем они заметят какие-либо тенденции. Кроме того, разные спутники по-разному измеряют изменения цвета. Это означает, что данные с каждого из них зачастую невозможно объединить.

Для более глубокого изучения изменений цвета океана в январе 2024 года планируется запустить космический аппарат NASA под названием Pace. Он будет наблюдать за планктоном, аэрозолями, облаками и экосистемой океана.