На Темзе снова начали считать лебедей. Зачем англичане делают это почти тысячу лет — и при чем тут король Карл III(1)
В Лондоне началась ежегодная церемония инвентаризации лебедей на реке Темза. В этот раз ее впервые проводят при новом монархе — короле Карле III, которому принадлежат почти все дикие лебеди-шипуны Соединенного Королевства.
Инвентаризацию начали на берегу Темзы в одном из западных районов Лондона, а закончится она в пятницу в городе Абингдон (графство Оксфордшир).
Процедурой руководит Королевский инвентаризатор лебедей Дэвид Барбер. По традиции, для выполнения своих обязанностей он наряжается в красную униформу с фуражкой, в которую вставлено лебединое перо.
В этот раз форма впервые украшена монограммой короля Карла III, а в прошлые годы на ней были регалии королевы Елизаветы II, умершей осенью 2022 года.
Барбер руководит командой инвентаризаторов, одетых в красные футболки с монограммой Карла. Над их лодками подняты особые королевские штандарты.
Задача инвентаризаторов — отправиться вверх по течению Темзы (именно поэтому по-английски церемония называется „upping“, то есть буквально „поднимание“ лебедей) и останавливаться, чтобы вытащить птиц из воды (и это еще одна причина, по которой церемония имеет такое название).
Лебедей не только пересчитывают, но взвешивают и проверяют состояние их здоровья. При этом основное внимание инвентаризаторы уделяют молодым, недавно родившимся птицам.
В этом году Барбер особенно озабочен тем, что популяция лебедей может пострадать от эпидемии птичьего гриппа, которая разразилась в конце прошлого года. По его словам, „было просто ужасно видеть“, как от болезни умирали сотни животных.
В чем смысл инвентаризации?
Эта церемония зародилась почти тысячу лет назад, в XII веке, когда английские короли заявили, что все лебеди в стране теперь принадлежат им. Причина этого поступка довольно проста: эти птицы раньше считались ценным деликатесом, поэтому короли хотели обеспечить бесперебойный поток дичи на свой стол.
Теперь в Британии лебедей не едят, но традиция сохранилась — как это часто бывает со странными британскими обычаями.
Примечательно, что королевские инвентаризаторы принадлежащих монархам лебедей не кольцуют.
Окольцованными являются только те немногие птицы, которые принадлежат Почтенной компании виноторговцев и не менее Почтенной компании красильщиков. И те, и другие являются старейшими гильдиями, которые также называют „ливрейными компаниями“, — и они единственные, кто традиционно делит с монархом собственность на лебедей.
Представители этих компаний также принимают участие в инвентаризации, однако выходят на Темзу в собственных лодках, в своей собственной униформе — и под собственными флагами.
Сайт британской монархии описывает цели обычая так: „Ежегодная церемония, частью которой является легендарное пятидневное путешествие инвентаризаторов лебедей, уходит в прошлое на сотни веков. Сегодня у нее есть две ясных задачи: охрана природы и образование“.