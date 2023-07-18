На Темзе снова начали считать лебедей. Зачем англичане делают это почти тысячу лет — и при чем тут король Карл III

Инвентаризацию начали на берегу Темзы в одном из западных районов Лондона, а закончится она в пятницу в городе Абингдон (графство Оксфордшир).

Процедурой руководит Королевский инвентаризатор лебедей Дэвид Барбер. По традиции, для выполнения своих обязанностей он наряжается в красную униформу с фуражкой, в которую вставлено лебединое перо.

В этот раз форма впервые украшена монограммой короля Карла III, а в прошлые годы на ней были регалии королевы Елизаветы II, умершей осенью 2022 года.

Барбер руководит командой инвентаризаторов, одетых в красные футболки с монограммой Карла. Над их лодками подняты особые королевские штандарты.

Задача инвентаризаторов — отправиться вверх по течению Темзы (именно поэтому по-английски церемония называется „upping“, то есть буквально „поднимание“ лебедей) и останавливаться, чтобы вытащить птиц из воды (и это еще одна причина, по которой церемония имеет такое название).

Лебедей не только пересчитывают, но взвешивают и проверяют состояние их здоровья. При этом основное внимание инвентаризаторы уделяют молодым, недавно родившимся птицам.

В этом году Барбер особенно озабочен тем, что популяция лебедей может пострадать от эпидемии птичьего гриппа, которая разразилась в конце прошлого года. По его словам, „было просто ужасно видеть“, как от болезни умирали сотни животных.

В чем смысл инвентаризации?

Эта церемония зародилась почти тысячу лет назад, в XII веке, когда английские короли заявили, что все лебеди в стране теперь принадлежат им. Причина этого поступка довольно проста: эти птицы раньше считались ценным деликатесом, поэтому короли хотели обеспечить бесперебойный поток дичи на свой стол.

Теперь в Британии лебедей не едят, но традиция сохранилась — как это часто бывает со странными британскими обычаями.

Примечательно, что королевские инвентаризаторы принадлежащих монархам лебедей не кольцуют.