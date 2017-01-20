Шпаргалка для беззаботного путешествия с детьми

Оформите туристическую страховку даже для поездки на несколько дней

Неважно, поедете ли вы в Латвию или в Южную Африку, риск несчастного случая или иных неприятностей существует в обоих случаях. Путешественники часто не задумываются о том, что рутинная поездка в соседнюю страну может повлечь за собой неожиданности, но стоит помнить, что несчастный случай не выбирает ни время, ни место. Например, внезапный аппендицит может привести к неожиданным расходам в 2000 евро.

Убедитесь, что при оформлении страховки выбраны достаточные суммы

Часто существует тенденция оформлять страховку на минимальную сумму, в том числе страхование от возможной отмены или прерывания путешествия. Тщательно подумайте о потребностях вашей семьи. Если вы опоздали на стыковочный рейс по независящим от вас причинам и должны провести ночь с семьей в чужой стране, насколько большой должна быть сумма, которая позволит избежать дополнительного стресса? Покроют ли несколько сотен евро все расходы, если вам придется провести несколько дней в пункте назначения без личных вещей? Вряд ли дети готовы несколько дней ждать свои купальники в долгожданном отпуске. Также позаботьтесь о страховании ответственности, которое может уберечь вас от нежелательных расходов, которые, к сожалению, время от времени склонны нести родители активных детей. Например, при игре в мяч в гостиничном номере, мяч случайно попадает в телевизор, и тот падает со стены. При наличии страховой защиты ответственности этот ущерб возмещается страховкой.

Также оформите страховку багажа и на детей

Несмотря на то, что вещи трехлетнего малыша находятся в чемодане родителей, его багаж также нуждается в страховой защите. Если чемодан задерживается, вещи ребенка находятся в чемодане родителей, но застрахован только багаж родителей, предметы первой необходимости для ребенка и другие сопутствующие расходы не покрываются.

Страхование багажа – это не только чемодан