Шпаргалка для беззаботного путешествия с детьми(1)
Лето достигло своего пика: школьники на каникулах, детские сады в коллективном отпуске и большинство эстонских семей отправляются в долгожданное летнее путешествие с детьми. Илле Сакс, руководитель по продуктам страхования путешествий Salva Kindlustus, составила шпаргалку, следуя которой путешествие с детьми пройдет гладко.
Оформите туристическую страховку даже для поездки на несколько дней
Неважно, поедете ли вы в Латвию или в Южную Африку, риск несчастного случая или иных неприятностей существует в обоих случаях. Путешественники часто не задумываются о том, что рутинная поездка в соседнюю страну может повлечь за собой неожиданности, но стоит помнить, что несчастный случай не выбирает ни время, ни место. Например, внезапный аппендицит может привести к неожиданным расходам в 2000 евро.
Убедитесь, что при оформлении страховки выбраны достаточные суммы
Часто существует тенденция оформлять страховку на минимальную сумму, в том числе страхование от возможной отмены или прерывания путешествия. Тщательно подумайте о потребностях вашей семьи. Если вы опоздали на стыковочный рейс по независящим от вас причинам и должны провести ночь с семьей в чужой стране, насколько большой должна быть сумма, которая позволит избежать дополнительного стресса? Покроют ли несколько сотен евро все расходы, если вам придется провести несколько дней в пункте назначения без личных вещей? Вряд ли дети готовы несколько дней ждать свои купальники в долгожданном отпуске. Также позаботьтесь о страховании ответственности, которое может уберечь вас от нежелательных расходов, которые, к сожалению, время от времени склонны нести родители активных детей. Например, при игре в мяч в гостиничном номере, мяч случайно попадает в телевизор, и тот падает со стены. При наличии страховой защиты ответственности этот ущерб возмещается страховкой.
Также оформите страховку багажа и на детей
Несмотря на то, что вещи трехлетнего малыша находятся в чемодане родителей, его багаж также нуждается в страховой защите. Если чемодан задерживается, вещи ребенка находятся в чемодане родителей, но застрахован только багаж родителей, предметы первой необходимости для ребенка и другие сопутствующие расходы не покрываются.
Страхование багажа – это не только чемодан
Часто мы склонны ассоциировать с багажом только чемодан, но на самом деле предметы в чемодане также покрываются страховкой багажа. Если вы берете с собой в поездку еще и детскую коляску, знайте, что легкая коляска тоже входит в ваш багаж.
Предметы первой необходимости – в ручную кладь
Если ваш чемодан потерялся или задержался, самое главное — сохранять спокойствие. Заранее хорошо продумайте, без каких вещей можно обойтись, а какие необходимы. Самое необходимое всегда везите в ручной клади. Туристическая страховка Salva компенсирует расходы на покупку товаров первой необходимости в размере 60 евро в день и максимум на три дня в случае задержки багажа. Однако, если вы выберете более высокую компенсацию, сумма составит 100 или 150 евро в день.
В случае прерывания путешествия ищите альтернативы
Если вы застряли посреди ночи из-за отмены стыковочного рейса в иностранном аэропорте, узнайте, есть ли автобус или поезд до пункта назначения, отходящий неподалеку от аэропорта. Железнодорожное и автобусное сообщение в Западной Европе лучше, чем можно представить, а это значит, что неожиданно для себя вы можете добраться до пункта назначения альтернативным способом всего за несколько часов, не теряя времени в аэропорту в ожидании замены рейса. Например, из Франкфурта, одного из самых популярных среди жителей Эстонии пересадочных аэропортов, на поезде можно добраться до Парижа за три с половиной часа. А прокатиться на скоростном поезде для детей однозначно лучше, чем стоять в длинных очередях в аэропорту. Для сравнения: автобус из Таллинна в Выру идет четыре часа.
Европейской карты медицинского страхования может оказаться недостаточно
Даже если вы отправляетесь в страну Европейского Союза и у вас есть европейская карта медицинского страхования, она, к сожалению, не покрывает всех расходов, которые могут возникнуть в связи с неожиданной болезнью или травмой. Например, карта медицинского страхования не распространяется на частную медицину. Если семья оказывается на отдыхе в маленькой приморской деревушке, где нет дежурных клиник, то придется ехать на такси до ближайшего большого города. Такая поездка не покрывается европейской картой. Однако туристическая страховка здоровья позволяет обратиться в ближайшую частную клинику или платный медицинский кабинет отеля, а также, при необходимости, взять такси для получения медицинской помощи – все эти расходы будут компенсированы. Аналогично, если из-за болезни вы вынуждены провести дополнительные ночи в пункте назначения и купить новые обратные билеты.
При выборе жилья старайтесь найти варианты, похожие на домашние
Путешествуя с детьми, нам неизбежно нужно больше места и вещей. Стоит рассмотреть аренду квартиры с несколькими комнатами, чтобы и вы, и дети могли вздремнуть днем и хорошо выспаться ночью. Кухонный уголок может понадобиться при приготовлении пищи для маленьких детей. К тому же и дети, и вы можете устать от однообразной гостиничной еды, а единственной альтернативой при проживании в гостинице будет питание вне дома. Проживание в апартаментах часто более доступно, и многие арендные комплексы оборудованы бассейном.
Изучите самый оптимальный вид транспорта
При путешествии самолетом отдайте предпочтение варианту прямого рейса, тогда дети будут меньше уставать и не заскучают от долгого ожидания и суеты между аэровокзалами. При прямом рейсе вероятность потери или задержки багажа также меньше. Всегда изучайте другие виды транспорта или их комбинации – возможно, было бы разумнее и удобнее совместить личный автомобиль с железнодорожным или морским транспортом? В этом случае вы можете взять с собой больше вещей, а также у вас будет автомобиль, что даст вам больше свободы.
Продумайте развлечения для детей
Все родители знают, что дети не выносят рутины и скуки. Перед поездкой подумайте, какие варианты игр вы можете им предложить в машине, самолете, автобусе или поезде, которые мало весят и не требуют много места. Карточки с заданиями и другие головоломки, материалы для рисования – очень хороший выбор. Но даже если вы не хотите, чтобы ребенок несколько часов подряд смотрел мультики на планшете, он все же может стать хорошим спутником в путешествии, если заранее загрузить образовательный контент. Также обязательно узнайте, предлагает ли авиакомпания что-то для детей на борту (например, раскраски с наклейками или блокноты в клетку для игр в морской бой) и есть ли в аэропорту, где вам приходится ждать дольше, игровая площадка для детей.