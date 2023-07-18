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18.07.2023, 19:05

ВИДЕО | Безумная идея? Туристы едут в Долину смерти специально для того, чтобы прочувствовать жару в +56

 
Туристы устремились в Долину Смерти, чтобы испытать рекордную жару. Местный термометр на мгновение показал температуру 56 градусов, но официально исторический рекорд побит не был.
Туристы устремились в Долину Смерти, чтобы испытать рекордную жару. Местный термометр на мгновение показал температуру 56 градусов, но официально исторический рекорд побит не был.
ФОТО: RONDA CHURCHILL | Scanpix

В США продолжает бушевать жара. В воскресенье температура воздуха в Долине смерти (Калифорния) достигла отметки в 54 градуса, но рекорд 1913 года (+56,7 °C) все же побит не был.

В минувшие выходные в национальный парк Долина смерти приехали сотни туристов. Но вовсе не для того, чтобы восхититься местными природными красотами.

„Мы подумали, что это прекрасная возможность стать свидетелями исторического момента. Если история находится в пределах досягаемости, то ее нельзя пропустить“, — сказал один из посетителей туристического центра Долины смерти. Он, как и сотни других людей, приехали в национальный парк специально для того, чтобы испытать на себе небывалую жару и, возможно, стать свидетелями момента, когда будет побит температурный рекорд 1913 года.

Около табло с температурой даже выстроилась очередь желающих сфотографироваться.

Туристы, приехавшие специально для того, чтобы прочувствовать небывалую жару.

Национальная метеорологическая служба США предсказывала, что в воскресенье, 16 июля, в Долине смерти может быть побит температурный рекорд, зарегистрированный в 1913 году, когда температура воздуха составила 134 градуса по Фаренгейту или 56,6 по Цельсию. Однако их предсказания не сбылись - температура не поднялась выше 54 градусов.

Долина смерти - не единственное место в США, где сейчас стоит жара. Например, с Лас-Вегасе в воскресенье днем был установлен рекорд в 116 градусов по Фаренгейту (46,6 по Цельсию). Ожидается, что на этой неделе будет незначительное снижение температуры - до 42-45°C.

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