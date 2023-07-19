Мировой рейтинг самых сильных паспортов: эстонский паспорт - на десятом месте

Индекс паспортов от Henley & Partners составляется уже 18 лет. Эксперты анализируют визовые правила более 200 стран и территорий. Позиция страны в рейтинге определяется количеством государств, куда ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или с визой по прибытии.

Первое место занимает Сингапур - с его паспортом открыт въезд в 192 государства. Второе место разделили между собой Германия, Испания и Италия - граждане этих стран могут без виз посещать 190 государств. Третье место в рейтинге (189 безвизовых направлений) заняли сразу 7 стран: Австрия, Франция, Финляндия, Япония, Люксембург, Южная Корея и Швеция.

Эстонский паспорт занял в рейтинге 10 место - с ним без визы можно въехать в 182 страны мира. Столько же безвизовых направлений открыто и для обладателей паспортов Исландии.

Литва заняла в рейтинге 8 место (184 безвизовых направления), Латвия - 9 место (183 безвизовых направления).

Россия - на 49 месте (115 безвизовых направлений). Украина - 30 место (146 безвизовых направлений), Беларусь - 69 место (79 безвизовых направлений).

Меньше всего возможностей передвижения по миру у обладателей паспортов Пакистана и Сирии (109 место, 30 безвизовых направлений), Ирака (110 место, 29 безвизовых направлений) и Афганистана (111 место, 27 безвизовых направлений)