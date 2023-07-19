ВИДЕО | Необычное расположение кресел в самолете пугает пассажиров: "Теперь это моя новая фобия“

Видео необычного самолета опубликовала пользовательница TikTok из Чикаго Меган Хомме. На сегодняшний день видеоролик набрал более 1,4 миллиона просмотров.

„Я никогда раньше не видела ничего подобного в самолетах. Кресла расположены лицом друг к другу?“ — пишет пользователь TikTok. На кадрах видно, как пассажиры действительно сидят на креслах, расположенных прямо друг напротив друга.

В комментариях к видео многие люди написали, что если такое расположение кресел станет в самолетах нормой, то у них появится новый страх перед полетами.

Самолет на видео якобы принадлежит шведской региональной авиакомпании, точное название которой неизвестно.

Хотя новый способ расположения пассажирских кресел может показаться странным, некоторые из самых известных авиакомпаний уже давно используют эту систему. Например, так расположены кресла в бизнес-классах авиакомпаний United, American Airlines и British Airways.

Одной из причин использования сидений, расположенных друг напротив друга, - увеличение пространства. Таким образом авиакомпании могут разместить в самолетах больше пассажиров.