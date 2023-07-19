FlixBus открывает новый автобусный маршрут из Финляндии в Польшу

Немецкий автобусный гигант Flixbus открывает прямое автобусное сообщение из Вааса в Варшаву.

Это первый маршрут Flixbus, проходящий по Финляндии. Его открытие запланировано на конец июля.

Путь от польской столицы до западного побережья Финляндии занимает немногим более 27 часов. Стоимость поездки колеблется от 60 до 80 евро.

Маршрут в Финляндию будет обслуживать литовская компания Ollex, а паромное сообщение между Таллинном и Финляндией – Tallink, говорится в пресс-релизе компании.

В поездках по Финляндии немецкая компания составит конкуренцию другим дешевым автобусным перевозчикам, так как билет от Вааса до Хельсинки будет стоить порядка 10 евро.

Основанная в 2013 году автобусная компания Flixbus представлена в 40 странах. Выход на территорию Финляндии немецкий перевозчик объясняет своими планами по расширению деятельности.