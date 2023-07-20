Летний Дубай: сезон скидок и новых впечатлений

Для тех, кто хочет познакомиться с богатым историческим наследием Объединенных Арабских Эмиратов, посещение музея Etihad должно стать неотъемлемым пунктом культурной программы. Музей рассказывает о периоде до образования ОАЭ и включает в себя интерактивные выставки, артефакты, мультимедийные презентации и многое другое. Здесь можно узнать о процессе объединения семи эмиратов, политических событиях, которые привели к формированию страны и о важных личностях, игравших ключевую роль в этом процессе.

За панорамными видами на прошлое, настоящее и будущее Дубая стоит отправиться на Дубайскую Рамку (Dubai Frame). Это архитектурное сооружение выполнено в форме прямоугольника и по форме напоминает рамку; в ее верхней части на высоте 150 метров находится стеклянный мост – он же смотровая площадка. Посетители могут пройти по мосту и полюбоваться захватывающими видами, открывающимися на „старый“ и „новый“ Дубай, с одной его стороны увидеть панораму исторической части города с его старыми кварталами, а с другой – современные небоскребы и архитектурные шедевры. Например, Музей будущего.

National Geographic включил Музей будущего в список самых красивых музеев мира. Его конструкция поистине уникальна и является одной из самых сложных в мировой архитектурной практике. Постоянная экспозиция музея демонстрирует ближайшие и отдаленные перспективы развития человечества, прогнозируя возможное будущее. Здесь представлены инновационные технологии, нацеленные на улучшение жизни человечества и укрепление мировой экономики. Музей настолько популярен, что билеты рекомендуют бронировать за две-три недели перед посещением.