Летний Дубай: сезон скидок и новых впечатлений
Летний сезон в Дубае – отличное время, чтобы познакомиться с городом в спокойной атмосфере и воспользоваться множеством выгодных предложений – получить лучшие цены на гостиницы, рестораны, билеты в музеи и достопримечательности, известные на весь мир. Независимо от продолжительности поездки – будь то короткий отдых или длительный отпуск, в Дубае найдется увлекательное занятие для каждого.
Для тех, кто хочет познакомиться с богатым историческим наследием Объединенных Арабских Эмиратов, посещение музея Etihad должно стать неотъемлемым пунктом культурной программы. Музей рассказывает о периоде до образования ОАЭ и включает в себя интерактивные выставки, артефакты, мультимедийные презентации и многое другое. Здесь можно узнать о процессе объединения семи эмиратов, политических событиях, которые привели к формированию страны и о важных личностях, игравших ключевую роль в этом процессе.
За панорамными видами на прошлое, настоящее и будущее Дубая стоит отправиться на Дубайскую Рамку (Dubai Frame). Это архитектурное сооружение выполнено в форме прямоугольника и по форме напоминает рамку; в ее верхней части на высоте 150 метров находится стеклянный мост – он же смотровая площадка. Посетители могут пройти по мосту и полюбоваться захватывающими видами, открывающимися на „старый“ и „новый“ Дубай, с одной его стороны увидеть панораму исторической части города с его старыми кварталами, а с другой – современные небоскребы и архитектурные шедевры. Например, Музей будущего.
National Geographic включил Музей будущего в список самых красивых музеев мира. Его конструкция поистине уникальна и является одной из самых сложных в мировой архитектурной практике. Постоянная экспозиция музея демонстрирует ближайшие и отдаленные перспективы развития человечества, прогнозируя возможное будущее. Здесь представлены инновационные технологии, нацеленные на улучшение жизни человечества и укрепление мировой экономики. Музей настолько популярен, что билеты рекомендуют бронировать за две-три недели перед посещением.
Семьям с детьми, а также тем, кто соскучился по зимней прохладе, Дубай предлагает посетить каток олимпийского класса в торговом центре Dubai Mall. Помимо катания на коньках, здесь также проводятся различные мероприятия, включая ледовые шоу, занятия по фигурному катанию, хоккейные матчи и другие специальные мероприятия. Продолжить зимнюю тему, покататься на лыжах и сноуборде, освоить бобслейную трассу и даже встретить пингвинов можно в Ski Dubai, первом крытом горнолыжном курорте на Ближнем Востоке.
Отличным развлечением с элементом экстрима станет полет в аэродинамической трубе iFly Dubai. В процессе полета инструкторы обеспечат безопасность и поддержку, а посетители смогут испытать ощущение невесомости и выполнить различные трюки внутри специального вертикального тоннеля из акрилового стекла высотой 10 метров.
Не менее яркие впечатления гостей эмирата ждут в IMG Worlds of Adventure – самом большом крытом тематическом парке в мире. Территория парка поделена на несколько зон – Marvel, Lost Valley, Cartoon Network и IMG Boulevard, в каждой из которых представлены захватывающие аттракционы, рестораны и магазины, создающие неповторимую атмосферу пребывания для детей и взрослых.
И взрослые, и дети будут в восторге от посещения оранжереи The Green Planet. Здесь на расстоянии вытянутой руки их ждет удивительный мир дикой природы, разнообразие растений, животных и насекомых, характерных для тропических дождевых лесов. На четырех этажах „биодома“ свободно летают яркоперые попугаи, передвигаются лемуры, неспеша с ветки на ветку кочуют ленивцы, вызывая неподдельную радость посетителей этого тропического оазиса Дубая.
Дети от 2 до 11 лет обязательно оценят интерактивный музей OliOli, экспериментальное игровое пространство, где каждый может заняться творчеством, исследовать науку и технологии, открыть мир природы и окружающей среды, а также развить моторные навыки и улучшить социальное взаимодействие в одной или нескольких тематических галереях центра ― Air («Воздух“), Water («Вода“), Toshi’s Net («Паутина Тоши“), Creative Lab («Творческая лаборатория“), Future Park («Парк будущего“), Fort Building («Крепость“), Toddler Gallery («Галерея для малышей“) и Cars & Ramps («Машины и рампы“).
Поклонники ярких шоу и визуальных эффектов непременно оценят захватывающее аква-шоу La Perle, созданное режиссером Франко Драгоне, повествующее об истории любви ловца жемчуга и обычной девушки, и перипетиях судьбы, которые им предстоит преодолеть. Впечатляющие хореографические номера в представлении исполняются выдающимися артистами со всего мира – акробатами и гимнастами, выполняющих трюки на высоте, прыжки с трамплина, акробатические полеты над водой.
Тем, у кого вызывает восторг необыкновенный визуальный ряд, звучание и спецэффекты, стоит отправиться в парк развлечений AYA. 12 тематических зон, каждая со своими интерактивными музыкальными и световыми элементами, погружает гостей парка в прекрасную вселенную AYA. Это еще и одно из самых фотоогеничных мест в городе.
Любителей виртуальной реальности ждут в тематическом парке VR Park Dubai в ТЦ Dubai Mall, чтобы погрузиться в новый неведомый мир далеких планет, исследовать футуристические вселенные и даже погулять по виртуальному Дубаю.
Летний Дубай предлагает широкий выбор развлечений для всех возрастов, в том числе знаменитый фестиваль шопинга Dubai Summer Surprises, который продлится до 3 сентября, обширное расписание спортивных мероприятий в центре Dubai Sports World, а также бесплатный тематический парк Modesh World для детей, открытый по 27 августа включительно. До конца лета в городе действует специальная программа скидок для семей с детьми до 12 лет Kids Go Free.
В рамках кампании Brand Dubai также представит коллекцию интерактивных путеводителей с рекомендациями о том, что стоит посетить в Дубае летом – от летних лагерей для детей и аквапарков до отелей и крытых парков развлечений. #DubaiDestinations обратит внимание туристов на торговые центры, рестораны с игровыми зонами, крытые спортивные площадки и тематические парки, а также познакомит с интересными концепциями местных кафе и ресторанов Proudly from Dubai, основанными дубайскими предпринимателями.