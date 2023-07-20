„У каждой комнаты своя история“. На раскопках в Помпеях обнаружен дом с фонтаном, печью и уникальными фресками

По ряду признаков, здесь жил коммерсант. Направо от вестибюля располагается гигантская печь, достаточно большая, чтобы выпекать 100 буханок хлеба в день.

Но этот дом не совсем характерен для тех великолепных вилл, которых, как показали вековые раскопки, в Помпеях было много.

Судя по всему, когда началось извержение, здесь шел ремонт, потому что археологи обнаружили две аккуратно сложенных стопки черепицы.

Основываясь на последних находках, он так представляет найденное помещение: роскошный вестибюль, в крыше отверстие, через которое внутрь смотрят каменные львиные головы, выполняющие роль желобов, по которым дождевая вода попадает во внутренний фонтан, украшенный статуей.

„У каждой комнаты в каждом доме есть своя собственная мини-история, развивавшаяся на фоне общей грандиозной истории Помпей. Я хочу узнать эти маленькие истории“, — говорит другой руководитель группы Дженнаро Йовино.

Сейчас экскаваторы снова вывозят тонны спрессованного пепла и мелких камней величиной с горошину, которыми город завалило извержением, длившимся двое суток.

На этом работы в этой зоне были прерваны на сто с лишним лет и возобновились только в январе этого года.

Тогда ученые раскопали фасады домов на Виа Ди Нола (Ноланская улица), одной из главных улиц Помпеи, и нашли постройку, где размещалась прачечная.

Археологи делят весь город на девять районов, в данном случае речь идет о Районе IX, занимающем площадь в 3 тыс. кв. м.

Находка сделана в секторе города, где в последний раз раскопки велись в конце XIX века.

„Многое будет раскопано уже следующими поколениями. У нас есть проблема сохранить даже то, что мы уже нашли. Возможно, у будущих поколений ученых появятся новые идеи, как это сделать, новые методы“, — говорит Алессандро Руссо, один из руководителей экспедиции.

Древнеримский город Помпеи был разрушен в результате извержения вулкана Везувий в 79 году до н.э. Раскопки здесь ведутся с XIX века, но, по словам современных археологов, треть города все еще находится под слоем вулканического пепла.

В Помпеях уже найдено около 50 пекарен, но эта — особенно роскошная. На магазин, однако, здание не похоже, потому что в нем нет витрины.

Скорее всего, считают ученые, здесь жил и работал состоятельный оптовый торговец, развозивший хлеб по всему городу, включая заведения быстрого питания, которыми уже тогда славились Помпеи.

Древняя пицца

Фреска с изображением лепешки на серебряном подносе с гранатами, финиками, орехами и другими фруктами по краям, обнаруженная в этом же квадрате в конце июня, стала настоящей сенсацией среди ученых.

Конечно, это не пицца в современном понимании, но вполне может быть прородительницей самого известного итальянского блюда.

„Я отправил изображение фрески моему боссу по электронной почте, написав: сначала печь, теперь вот пицца“, — рассказывает Дженнаро Йовино.

По его словам, группа назвала свою находку пиццей в шутку, но название разошлось и прижилось.

Экскурсоводы предвидят, что отныне туристы в Помпеях будут просить показать им именно „пиццу“.

Но прежде вокруг фрески построят специальный защитный панцирь. Планируется также обработать изображение особым герметиком.

Скелеты под лестницей

Не следует забывать, что Помпеи стали местом грандиозной человеческой трагедии.

Точное число погибших здесь до сих пор неизвестно. Ученые могут лишь предполагать, что многим удалось покинуть город, так как извержение накрыло город не молниеносно.

За все время раскопок были обнаружены останки примерно 1500 человеческих тел, но, скорее всего, общее число жертв значительно больше.

В доме коммерсанта археологами найдены три скелета — два женских и один детский (пол ребенка неизвестен).

Судя по положению тел и месту, где их нашли, они пытались укрыться под лестницей от потока пепла и камней. Судя по всему, на них обрушилась крыша. Повреждения костей указывают, что на них падали тяжелые камни или куски черепицы.

Сгоревшая кровать

Драма, пережитая людьми в октябре 79 года до н.э., предстает в полной мере в другом конце вестибюля, где, судя по всему, была спальня.