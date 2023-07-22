22.07.2023, 12:20
„Я теряю сознание“. Эстонские туристы оказались в эпицентре аномальной жары на юге Европы(65)
ФОТО: | Delfi Meedia
На юге Европы установилась экстремально жаркая погода. Как относятся к таким погодным условиям жители Эстонии, отправившиеся на летний отдых в разные страны?
По шкале солнечного воздействия нормальным уровнем считается показатель в 0-3, средним - 3-5, высоким - 6-7, очень высоким - 8-10 и экстремальным - 11 и более. Так вот в Греции в дни отпуска Агнес уже в 10 часов утра индекс УФ-излучения равнялся 6, а самый высокий показатель в течение дня был 11. Высокий индекс УФ-излучения сохранялся аж до 18:00 „Лично у меня в самый же первый день сгорела кожа на голове - сначала голова покрылась волдырями, потом они стали лопаться, было очень больно“.