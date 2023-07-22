„Я теряю сознание“. Эстонские туристы оказались в эпицентре аномальной жары на юге Европы

По шкале солнечного воздействия нормальным уровнем считается показатель в 0-3, средним - 3-5, высоким - 6-7, очень высоким - 8-10 и экстремальным - 11 и более. Так вот в Греции в дни отпуска Агнес уже в 10 часов утра индекс УФ-излучения равнялся 6, а самый высокий показатель в течение дня был 11. Высокий индекс УФ-излучения сохранялся аж до 18:00 „Лично у меня в самый же первый день сгорела кожа на голове - сначала голова покрылась волдырями, потом они стали лопаться, было очень больно“.

Многие достопримечательности Агнес так и не увидела - было слишком жарко, чтобы ехать их смотреть. „Вы физически не сможете выпить столько воды, сколько нужно потреблять при такой жаре“. Другое дело — еда. Как известно, жаркая погода не способствует аппетиту. „Я, например, похудела там на один или два килограмма. Если ты постоянно не ешь, у тебя уже нет сил и энергии для посещения туристических мест. Именно по этой причине я посмотрела не все достопримечательности, что изначально планировала“.