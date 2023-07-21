Польша оказалась одной из самых дешевых стран в Европе

Самой дорогой страной мира является Норвегия, где цены на 36% выше, чем в США, и на 222,5% выше, чем в Польше. Далее в списке следуют: Барбадос, Маршалловы острова, Южный Судан, Исландия и Микронезия – цены в этих странах более чем на 160% выше, чем в Польше.

Самая дешевая страна в мире – Таджикистан, цены здесь на 48,8% ниже, чем в Польше. Среди самых дешевых стран находятся также Мьянма, Иран, Лаос, Шри-Ланка, Узбекистан, Сьерра-Леоне, Судан и Пакистан.

Среди самых дешевых стран мира большинство – представители Африки и Азии. Из европейских стран самой дешевой является Турция, где цены на 35,7% ниже, чем в Польше.

Среди стран Балтии дороже всего в Эстонии - цены в нашей стране на 51% выше, чем в Польше.

В Евросоюзе среди топа бюджетных – Венгрия, Румыния и Польша. В Европе – также Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Турция и балканские страны.

Посмотреть интерактивную карту, подготовленную польскими журналистами, можно здесь. Зеленым обозначены страны, жизнь в которых дешевле, чем в Польше, красным – те, где дороже.