На 150 солнечных часов больше, чем в Эстонии: 4 причины посетить Египет этим летом

Более длинные дни, теплые вечера и вода, широкий спектр захватывающих водных развлечений, меньше людей, лучшие цены на отели и свежие вкусные сезонные фрукты — вот основные причины посетить Египет в солнечные месяцы с июля по сентябрь.

Сабина Сайковская, генеральный директор туроператора Join UP! Baltic, которая живет в Египте уже несколько лет, говорит, что лето — ее любимое время года в Египте. „Когда я впервые поехала в Египет летом, я думала, что будет очень жарко и некомфортно. Но, прожив здесь несколько лет и сравнив все времена года, могу сказать, что лето в Египте - самое очаровательное время для меня. Вечерами, когда солнце садится, никогда не бывает холодно. Можно выйти и прогуляться по улицам, увидеть местные рынки и красивые мечети, насладиться ночной жизнью, посидеть в уютных кафе, покурить кальян, выпить египетский кофе, также известный как кофе по-турецки, и прикоснуться к местной культуре и традициям“.

Вашему вниманию 4 вещи, которые можно испытать только летом в Египте.

1. На 150 солнечных часов больше, чем в Эстонии.

Летом солнце Египта светит на 150 часов больше, чем в Литве/Эстонии. Световой день в Египте летом на 4 часа длиннее, чем зимой. Соответственно, одну поездку в Египет летом можно сравнить с двумя поездками зимой. Пик жары начинается около 13:00, и к тому времени можно успеть сделать многое из-за теплой погоды и воды. Солнце встает в 5 утра, а к 6 часам можно идти купаться, так как к тому времени вода прогреется до 22-25°C. А впереди - более 12 световых часов для отдыха и открытия новых граней Египта. Еще один плюс летнего отдыха на курорте – теплые вечера. Соответственно, остается больше времени на прогулки и веселые пляжные вечеринки.

2. Погрузитесь в исключительно теплую воду