На 150 солнечных часов больше, чем в Эстонии: 4 причины посетить Египет этим летом(1)
Обычно Египет считается зимним направлением, которое прибалтийские путешественники посещают с октября по апрель. Впрочем, страна древних чудес приятна и летом: погода мало чем отличается от жаркого юга Европы, как показывают последние года, когда температура в Италии и Франции достигала почти 40 градусов. В Египте жарко, но суше, что делает его приятным даже в летние месяцы и потенциально более комфортным, чем палящее лето в Европе в последние годы.
Более длинные дни, теплые вечера и вода, широкий спектр захватывающих водных развлечений, меньше людей, лучшие цены на отели и свежие вкусные сезонные фрукты — вот основные причины посетить Египет в солнечные месяцы с июля по сентябрь.
Сабина Сайковская, генеральный директор туроператора Join UP! Baltic, которая живет в Египте уже несколько лет, говорит, что лето — ее любимое время года в Египте. „Когда я впервые поехала в Египет летом, я думала, что будет очень жарко и некомфортно. Но, прожив здесь несколько лет и сравнив все времена года, могу сказать, что лето в Египте - самое очаровательное время для меня. Вечерами, когда солнце садится, никогда не бывает холодно. Можно выйти и прогуляться по улицам, увидеть местные рынки и красивые мечети, насладиться ночной жизнью, посидеть в уютных кафе, покурить кальян, выпить египетский кофе, также известный как кофе по-турецки, и прикоснуться к местной культуре и традициям“.
Вашему вниманию 4 вещи, которые можно испытать только летом в Египте.
1. На 150 солнечных часов больше, чем в Эстонии.
Летом солнце Египта светит на 150 часов больше, чем в Литве/Эстонии. Световой день в Египте летом на 4 часа длиннее, чем зимой. Соответственно, одну поездку в Египет летом можно сравнить с двумя поездками зимой. Пик жары начинается около 13:00, и к тому времени можно успеть сделать многое из-за теплой погоды и воды. Солнце встает в 5 утра, а к 6 часам можно идти купаться, так как к тому времени вода прогреется до 22-25°C. А впереди - более 12 световых часов для отдыха и открытия новых граней Египта. Еще один плюс летнего отдыха на курорте – теплые вечера. Соответственно, остается больше времени на прогулки и веселые пляжные вечеринки.
2. Погрузитесь в исключительно теплую воду
Температура воды в море летом может достигать 29-30°С. Это хорошо для отдыха с маленькими детьми, занятий водными видами спорта и изучения одного из самых красивых морей в мире - Красного моря. В летние месяцы уникальный и красочный подводный мир становится еще более волшебным. Многие виды рыб не появляются зимой из-за холода, но летом, когда вода теплее, Красное море оживает на полную катушку, делая снорклинг и дайвинг еще более зрелищными. Летом здесь цветет планктон, плавают манты и черепахи. Рядом с Национальным парком Рас-Мохаммед каждый год летом можно увидеть уникальное явление, длящееся всего несколько дней – реки с тысячами рыб-попугаев.
Плавание, снорклинг и дайвинг в исключительно теплом море могут стать лучшим развлечением для каждого путешественника этим летом. Кроме того, это хорошее время для обучения дайвингу, так как вода теплее.
Лучшие места для дайвинга и снорклинга на Синайском полуострове:
• Wreck SS Thistlegorm: одно из лучших мест для дайвинга в мире.
• Рас-Мохаммед: охраняемый морской парк с одними из самых захватывающих подводных пейзажей и возможностью увидеть косяки акул-молотов, белоперых рифовых акул, барракуд, затонувших кораблей и подводные каньоны.
• Рифы Тиранского пролива: коралловые сады и целые заборы из вееров-горгонарий.
• Дахаб: более 30 мест для дайвинга, некоторые из которых позволяют погружаться на глубину до 200 метров. Кроме того, Дахаб считается одним из лучших мест в мире для занятий винд- и кайтсерфингом. Берега залива Акаба создают аэродинамическую трубу, где ветер дует 75% дней в году.
3. Попробуйте сезонные фрукты, в том числе король фруктов - манго
Египет славится своими разнообразными и сочными фруктами, а лето — идеальное время, чтобы насладиться свежими витаминами прямо из садов. С июня по сентябрь в Египте доступно изобилие аппетитных фруктов: папайя, опунция, виноград, инжир, финики, арбузы и, конечно же, манго. Арбуз имеет очень сладкий вкус, и помогает победить летнюю жару. Египетские манго, известные своей сочной мякотью и насыщенным вкусом, также находятся на пике популярности с июня по ноябрь. Плод манго считается одним из любимых деликатесов в Египте и даже может быть синонимом лета в Египте. Различные сорта египетского манго — разных размеров, цветов и вкусов — лучше всего наслаждаться свежими, собранными летом.
4. Наслаждайтесь лучшими отелями по лучшим ценам
Период с мая по сентябрь считается низким сезоном в Египте. А это значит, что цены в летний период ниже, а это увеличивает шансы на то, что в вашем любимом отеле будут свободные номера на удобные для туристов даты. Летом в Египте гораздо меньше туристов. Гиды, транспортный персонал, продавцы магазинов и персонал отеля не перегружены и могут сосредоточиться на предоставлении наилучшего уровня обслуживания. Также на экскурсиях будет меньше людей, а значит будет больше времени все посмотреть и сделать красивые фото.
Туроператор Join UP! организовывает туры в Египет летом из других стран с 2014 года. Из Эстонии туры в Шарм-Эль-Шейх доступны первый сезон этим летом один раз в неделю от туроператора Join UP! Baltic с прямым рейсом из Таллинна. Рейсы выполняет украинская авиакомпания SkyUp Airlines.