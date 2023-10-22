Уехали отдыхать и не вернулись: восемь вдохновляющих историй о жителях Эстонии, которые начали жизнь с чистого листа

ИСПАНИЯ (Канарские острова, Тенерифе) | За счет туристического бюро на Тенерифе можно спокойно жить в Эстонии

Олави Антонса, переехавшего на Тенерифе пятнадцать лет назад, знают все эстонцы, которые хоть раз в жизни отдыхали на Канарских островах. Олави, правда, уже вернулся в Эстонию и сейчас живет на Сааремаа, но продолжает управлять своим туристическим бюро на Тенерифе.

„Я переехал на Тенерифе в 2008 году. Переехал из-за климата - я просто невероятно устал от темной осени и ненамного более белой, но суровой зимы“, — рассказывает Олави Антонс (58 лет). На Тенерифе он основал туристическое агентство Tenerife Kompass, а в 2019 году опубликовал книгу «Мой остров Тенерифе“. Первые пять лет Олави ни разу не покидал испанский остров.

"Я могу подтвердить, что 1800 дней непрерывного солнечного света творят с человеком чудеса. Он начинает добровольно ездить к подножию двухкилометрового вулкана Эль-Тейде, чтобы увидеть снег, и может поймать себя на мысли, что, возможно, неплохо было бы увидеть немного слякоти для разнообразия“, - смеется он. Около десяти лет назад, окончательно насытившись постоянным солнцем и жарой, Олави стал лето проводить на Сааремаа, а зиму - на Тенерифе.

Средний оборот его компании за последние годы составлял пару сотен тысяч евро. До 2014 года выручка была почти в два раза больше, поскольку турфирма Tenerife Kompass была довольно популярна среди россиян. “Затем большая часть туристов из России исчезла, исчез именно наш сегмент, то есть простые люди, а не состоятельные, потому что санкции, введенные после аннексии Крыма, привели к тому, что рубль обвалился“, - вспоминает он.

Конечно же, Олави стал известен на Тенерифе и среди эстонской общины.

С 2009 года Tenerife Kompass организовывает или помогает проводить на Канарских островах праздники, связанные с важными датами в истории Эстонской Республики. «Когда праздновали 95-летия Республики, мы вместе с полусотней эстонцев поднялись на вершину вулкана Эль-Тейде, то есть на самую высокую вершину Испании. 100-летний юбилей прошел в стиле 1918 года, было приглашено 275 гостей", - рассказывает Олави.

Он признает, что вполне возможно, он бы до сих пор так бы и жил на два дома, если бы не разразилась пандемия коронавируса. «На самом деле к тому моменту я уже несколько лет подумывал о закрытии офиса Tenerife Kompass, поскольку моими клиентами в основном являются эстонцы, а мой бизнес - продажа билетов на экскурсии, наблюдение за китами и в тематические парки - уже давно переехал в онлайн-режим“, — рассуждает он. Именно поэтому в 2020 году он зарегистрировал компанию в Эстонии и теперь управляет ею из дома на Сааремаа.

Из-за пандемии коронавируса у него пропало желание каждую осень усаживать своих питомцев в машину и ехать тысячи километров ради другого острова, чтобы весной проделать тот же путь, но уже в обратном направлении. “Поскольку один из котов - Круп - проехал весь этот путь на один раз больше, он смотрит свысока на Мимо, родившегося на Тенерифе. Если суммировать километры, которые мы проехали на машине и проплыли на кораблях, оба кота полтора раза обогнули земной шар“, - говорит Олави.

Что касается открытия собственного бизнеса за границей, то Олави считает, что это палка о двух концах. “Одни говорили мне, что эстонцы молодцы, они упрямые, справятся где угодно - якобы особенно хорошо в обленившихся и апатичных с точки зрения бизнеса южных странах. Другие утверждали: "о боже мой, там же бесконечная сиеста, сумасшедшие испанское законодательство и бизнес-культура, все основано на личных отношениях, а незнакомцам очень трудно протиснуться в дверь“, - описывает Олави. Основываясь на своем опыте, он считает, что правы и те, и другие.

Когда он окончательно уезжал из Испании, ему пришлось закрыть все свои личные счета, поскольку государство вдруг захотело взыскать все будущие платежи с компании, которая через полгода должна была прекратить свое существование. «Отсюда это кажется невероятным, но я не хочу жаловаться. Скорее, предупреждаю — когда вы переезжаете в другое место, вы должны учитывать, что будут моменты, когда вы почувствуете, что поменяли не страну, а планету“, — говорит Олави.