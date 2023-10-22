Уехали отдыхать и не вернулись: восемь вдохновляющих историй о жителях Эстонии, которые начали жизнь с чистого листа(17)
Наверняка многие из нас хотя бы раз в жизни, отправляясь в путешествие в другие страны, думали: "Я бы хотел здесь пожить“ или "Вот бы сюда переехать на постоянное место жительство“. Но одно дело подумать, вернуться домой и забыть, а другое - собрать чемоданы и действительно переехать. Кто-то в итоге остается за границей на долгие годы, кто-то едет еще дальше в поисках лучшей жизни, а кто-то возвращается, не вынеся разлуки с домом.
Одно из главных "развлечений" жителей Эстонии - жаловаться на погоду и сильную усталость от холода, серости, ветров и дождя. На этом фоне побег куда-то в теплые края кажется спасением от хандры и эстонской непогоды. И если кто-то лишь мечтает об этом, то другие воплощают свою мечту в реальность.
Рассказываем истории наших бывших соотечественников, решивших однажды круто изменить свою жизнь и переехать за границу. Один из них последние 19 лет живет на Сицилии, другой вот уже 23 года наслаждается солнцем в Валлетте, столице Мальты. У одного бизнес в сфере недвижимости на солнечном побережье Испании, а другой развивает туризм в Греции. Эти восемь историй в очередной раз доказывают, что мечты сбываются - нужно только захотеть.