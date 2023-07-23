Специалист разъясняет: на что нужно обратить внимание при покупке авиабилетов через сайты-посредники

В прошлом году в Консультационный центр Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) около 60 раз обращались с проблемами, связанными с авиабилетами, приобретенными через посреднические платформы. Проблемы, с которыми обращаются потребители, купившие билеты на сайтах-посредниках, в целом, схожи с традиционными жалобами по авиаперевозкам. Однако урегулировать жалобу к сайту-посреднику куда сложнее, поскольку иногда посредник не нарушал заключенный с потребителем договор.

На что обратить внимание при покупке билетов через порталы и какие основные вопросы должен задать себе пассажир перед покупкой дешевых авиабилетов, объясняет Хелдин Мальмет, эксперт Консультативного центра ЕС по защите прав потребителей и техническому надзору при TTJA.

Сколько договоров я на самом деле заключаю?

Если потребитель покупает авиабилеты напрямую на сайте авиакомпании, он заключает только один договор - с самой с авиакомпанией. При покупке же билетов через портал-посредник договоров может быть больше.

Например, в рамках споров с потребителем зарегистрированный в Чехии портал по продаже авиабилетов Kiwi.com разъяснил ситуацию следующим образом: Kiwi.com - это маклер, который выступает посредником при перевозках между авиакомпаниями и потребителями, в соответствии с пожеланием клиента. С Kiwi.com потребитель заключает договор о посреднических услугах, который регулируется общими условиями Kiwi.com. Помимо этого, через Kiwi.com потребитель заключает договор перевозки между пассажиром и авиаперевозчиком. В этом случае договоров перевозки может быть несколько, в зависимости от того, какое количество перевозчиков и билетов нужно для прибытия в конечную точку рейса.

Если каждый полет прошел без заминок, то все будет хорошо. Однако если один из рейсов задерживается или отменяется, у потребителя возникают проблемы с другими рейсами, если они приобретены через посредника, поскольку договоры перевозки, связанные с другими рейсами, остаются в силе.