Трамвай-кафе на пляже Нарва-Йыэсуу: бизнес или дорогостоящее хобби?

Полтора месяца работает кафе в старом трамвае на пляже Нарва-Йыэсуу. Вагон прежде уже был баром в таллиннском квартале Теллискиви, весной его выкупили предприниматели из Ида-Вирумаа, чтобы открыть свое пляжное кафе – то ли бизнес, то ли необычное и дорогое хобби. Какой из вариантов ближе к истине, до сих пор не совсем понятно, говорит совладелец заведения Павел Липин изданию „Деловые ведомости“.