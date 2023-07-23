Трамвай-кафе на пляже Нарва-Йыэсуу: бизнес или дорогостоящее хобби?(4)
Полтора месяца работает кафе в старом трамвае на пляже Нарва-Йыэсуу. Вагон прежде уже был баром в таллиннском квартале Теллискиви, весной его выкупили предприниматели из Ида-Вирумаа, чтобы открыть свое пляжное кафе – то ли бизнес, то ли необычное и дорогое хобби. Какой из вариантов ближе к истине, до сих пор не совсем понятно, говорит совладелец заведения Павел Липин изданию „Деловые ведомости“.
„Сейчас проект идет как по маслу, – говорит Павел Липин о кафе-трамвае. – Проблема только с погодой“. Кафе в трамвае отработало полтора месяца, но что будет с потоком клиентов, когда пропадет вау-эффект, пока сотрудники предсказывать не берутся.
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