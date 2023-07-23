ВИДЕО | Жара в Греции: остров Родос охвачен пожарами, туристов эвакуируют из гостиниц

На востоке острова ситуация особенно непростая, и людей с пляжей эвакуируют и суда береговой охраны, и частные лодки.

По имеющейся информации, в этот популярный у туристов район направляются и корабли греческого флота

Заместитель начальника пожарной охраны Греции сказал, что его служба сейчас борется с пожарами во многих районах страны, но на Родосе они самые сложные.

В районе Киотари три отеля уже затронуты огнем, тушением которого занимаются пять вертолетов и 173 пожарных.

По словам Бекки Маллиган, туристки из Британии, ее вместе с сестрой и дочерью эвакуировали из гостиницы на пляж, где они, также как и сотни других отдыхающих, застряли в сильную жару.

„На пляже есть всего лишь один небольшой сарай, а нас слишком много, — рассказала она Би-би-си, — Много детей, середина дня, а мы никуда не можем уйти и сидим здесь без какой бы то ни было помощи. Это просто отвратительно“.

Другий отдыхающий, Саймон Уитли, сказал, что пока он обедал, пепел начал падать на его пиццу.

„В отеле сказали, что это нормально и беспокоиться не о чем, поскольку они связались с властями по поводу ситуации“, — сказал он Би-би-си.

Позже его отель был эвакуирован. „Мы увидели, что пляжный бар, в котором мы были накануне, сгорел. Все было в густом дыму. Нам пришлось бросить в гостинице две сумки с вещами“, — рассказал Уитли.

Туристическая компания TUI заявила, что хотя непосредственно от пожара пострадало лишь небольшое количество ее отелей, они в качестве меры предосторожности решили переселить своих туристов в другие места проживания.

В субботу, 22 июля, на Родос также прибыли пожарные из Словакии, чтобы помочь местным командам.

„Ситуация на Родосе серьезная и крайне сложная. Из-за сильного ветра и быстрой смены направления огня пожарным пришлось отступить и перейти в другое место“, — написали в фейсбуке словацкие пожарно-спасательные службы.

По их словам, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей.