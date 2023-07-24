Борьба с туристами: Амстердам закрывает терминал для круизных лайнеров и вводит ограничения для приезжих

Они ссылаются на исследование 2021 года, которое показало, что один круизный лайнер в сутки производит объемы оксидов азота равные выхлопам 30 тысяч грузовиков.

Центральный круизный терминал в центре города, соседствующий с главным ж/д вокзалом, будет вскоре полностью закрыт.

До сих пор он обслуживал порядка 100 лайнеров в год. Сотни человек останутся без работы, и пока неясно, какие предусмотрены компенсации.

В мэрии говорят, что кроме пользы для окружающей среды отказ от круизного судоходства также обеспечит резкое сокращение туристов на улицах Амстердама, что также является одной из приоритетных задач политиков.

Недавно представительница леволиберальной партии D66 Илана Рудеркерк сравнила пассажиров круизных лайнеров с нашествием саранчи. Такая риторика возмутила других политиков, но мэр Амстердама Фемке Халсема, хотя и не поддерживает столь резкие выражения, согласна, что город ничего не выигрывает от этого рода туризма.

По ее словам, пассажиры лайнеров сходят на берег всего на пару часов и за это время успевают только поесть в сетевых заведениях, времени на посещения музеев или ресторанов у них не остается, что не приносит ни городской казне, ни частному бизнесу никакой выгоды.

Город против мальчишников

Горожане уже давно жалуются на то, что Амстердам становится все менее пригодным для жизни из-за толп приезжих и шумных мероприятий, особенно в центральных районах.

В феврале этого года муниципалитет ввел запрет на употребление марихуаны в самом популярном у туристов квартале Красных фонарей. Мера вступила в силу в середине мая.

Кроме того, заведения секс-индустрии теперь должны закрываться в три часа утра.

В марте городские власти запустили онлайн-кампанию, призывающую молодых людей отказаться от планов проведения мальчишников в Амстердаме. Особенно это популярно у британцев и бельгийцев.

Репутация города круглосуточных вечеринок привлекает в Амстердам примерно 20 млн туристов в год при численности населения города в 2,4 млн человек, включая пригороды.