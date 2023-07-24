От мертвых дюн до прогулок по деревьям: ТОП-5 необычных природных объектов в Литве, до которых обязательно нужно доехать

Когда летний сезон достигает своего пика, сокровищница природных чудес Литвы не может не покорить сердца как приезжих, так и местных жителей. Около 3000 чистейших озер, 90 километров береговой линии Балтийского моря и лиственные леса, покрывающие более 30% территории страны, — эта балтийская жемчужина предлагает любителям природы огромное количество потрясающих пейзажей, в которые можно окунуться с ног до головы.

Дюны Ниды, или же Мертвые дюны



Неринга — одно из самых популярных мест на морском побережье Литвы, главным образом благодаря своим массивным движущимся песчаным дюнам. За счет усилий по рациональному использованию природных ресурсов сегодня здесь преобладают сосновые леса, но отдельные участки исторических дюн до сих пор остаются нетронутыми.

На прогулке по заповеднику Нагляй, протяженностью 1,1 километр, посетители могут столкнуться со своеобразным природным явлением — мертвыми песчаными дюнами. Несколько столетий назад мощные ветры сформировали странный ландшафт из впадин и размывов, обнаживших почву давно погибшего леса, который был погребен под песком. С Куршской косы — полуострова, внесенного в список ЮНЕСКО, — открываются неограниченные виды. Дюна Парнидас в Ниде является одной из самых высоких в Европе (52 метра), и с нее открывается прекрасный вид на бесконечные песчаные пляжи, перемежающиеся с ароматными соснами.

Лечебная прогулка среди можжевельников



Природная тропа Арлавишкю или Можжевеловая тропа, протяженностью 1,3 километра, расположенная недалеко от Каунаса, второго по величине города Литвы, предлагает посетителям полюбоваться прекрасными видами на реку Нямунас, остров Дабинта и живописные окрестные скалы.