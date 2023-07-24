ВИДЕО | Из Старого города Таллинна украли скульптуру трубочиста

Скульптура трубочиста находилась около Ратушной площади в Старом городе - рядом с кафе Kofeman. Рядом с ней была установлена небольшая табличка: „Посвящается таллиннцам, которые любят хороший кофе“. По задумке, каждый желающий мог бросить в шляпу трубочиста монетку-другую, а потом те, кто не может сам оплатить себе кофе, смогли бы взять оттуда пару монет и насладиться бодрящим напитком.