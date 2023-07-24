ВИДЕО | Из Старого города Таллинна украли скульптуру трубочиста(41)
Совсем недавно в Старом городе Таллинна появилась новая достопримечательность - крошечный трубочист, "присевший отдохнуть“ на гранитном постаменте близ кафе Kofeman. Сегодня ночью эту милую скульптуру работы знаменитого эстонского скульптора Тауно Кангро украли.
Скульптура трубочиста находилась около Ратушной площади в Старом городе - рядом с кафе Kofeman. Рядом с ней была установлена небольшая табличка: „Посвящается таллиннцам, которые любят хороший кофе“. По задумке, каждый желающий мог бросить в шляпу трубочиста монетку-другую, а потом те, кто не может сам оплатить себе кофе, смогли бы взять оттуда пару монет и насладиться бодрящим напитком.
В ночь с воскресенья на понедельник, в 03:16, скульптуру украли.
На записях камер наблюдения видно, как к кафе подходит компания молодых людей. Сначала они фотографируются с трубочистом, а после начинают отдирать скульптуру от постамента. К сожалению, сделать это им удалось - пришедшие утром сотрудники кафе обнаружили поврежденный постамент и обратились в полицию.