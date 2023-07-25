Эстонская писательница: если в Эстонии такие цены, то какой смысл туристам к нам приезжать?

Зачем лететь с пересадкой в ​​маленькую страну, где вас ждут высокие цены на проживание в отелях и питание? Конечно, можно отказаться от дорогих развлечений, но ведь есть и спать во время отдыха все равно придется.

Я хорошо понимаю боевой настрой исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла и вынесение проблемы на всеобщее обсуждение. Как наша туристическая индустрия должна выживать и восстанавливаться после пандемии коронавируса, энергетического кризиса и войны, развязанной соседней страной? Ведь всё это сильно ударило по путешествиям. Что делать в ситуации, когда ожидается повышение НДС (в случае отелей НДС вырастет на целых 13%).