Россия возобновляет выдачу электронных виз

Электронная виза выдается на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на специализированном сайте МИД России по адресу https://electronic-visa.kdmid.ru либо через мобильное приложение, размещенное для загрузки на указанном сайте.

Заявление на оформление единой электронной визы необходимо подавать не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию. К заявлению прикрепляются цифровая фотография лица и скан страницы с данными машиносчитываемого паспорта иностранного гражданина. Никаких других документов для получения единой электронной визы не требуется.

В соответствии с действующим российским законодательством данная виза является платной. Стоимость - около 52 долларов США. При оформлении единой электронной визы для детей в возрасте до 6 лет оплате подлежат только транзакционных издержки платежной системы (около 2 долларов США).

Единая электронная виза дает право на однократный въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации не более 16 суток со дня въезда на территорию Российской Федерации.

Единые электронные визы действительны для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации воздушным, автомобильным и водным транспортом, а также без использования транспортных средств только через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Более подробную информацию относительно электронных виз в Россию можно найти ЗДЕСЬ.